В Беларуси вводится административная ответственность для операторов за плохую сотовую связь

Мобильные операторы ответят за плохой сигнал рублем. За нарушение требований к качеству услуг и охвату территории белорусским компаниям грозит штраф до тысячи базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контролировать качество сигнала по всей стране будет Государственная инспекция по электросвязи. Под особый контроль попадают не только крупные города и райцентры, но и небольшие деревни с населением от 25 человек, а также автомобильные и железные дороги.

Если инспекторы зафиксируют нарушения, дело будет передано в суд для назначения штрафа. Все проблемные зоны и участки с плохим покрытием в режиме реального времени аккумулируются в специальной системе «Хваля», к которой у операторов есть доступ для оперативного исправления ситуации.