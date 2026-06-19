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В Беларуси вводится административная ответственность для операторов за плохую сотовую связь

19 июня 2026 11:37
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Мобильные операторы ответят за плохой сигнал рублем. За нарушение требований к качеству услуг и охвату территории белорусским компаниям грозит штраф до тысячи базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси вводится административная ответственность для операторов за плохую сотовую связь-2

Контролировать качество сигнала по всей стране будет Государственная инспекция по электросвязи. Под особый контроль попадают не только крупные города и райцентры, но и небольшие деревни с населением от 25 человек, а также автомобильные и железные дороги.

Если инспекторы зафиксируют нарушения, дело будет передано в суд для назначения штрафа. Все проблемные зоны и участки с плохим покрытием в режиме реального времени аккумулируются в специальной системе «Хваля», к которой у операторов есть доступ для оперативного исправления ситуации.

# Социальная инфраструктура

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