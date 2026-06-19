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Там собраны предметы творчества, созданные самоучками! В Минске открылся музей наивного искусства

19 июня 2026 11:49
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Там собраны предметы творчества, созданные самоучками! В Минске открылся музей наивного искусства-1

Валерия Яскевич, корреспондент:
Многие из нас любили рисовать в детстве, не задумываясь о правилах и пропорциях. Просто брали краски и творили. Знаете, в мире искусства это направление называется наивным. Здесь главное не техника, а искренность и уникальный взгляд на мир. В Минске как раз открылся музей наивного искусства. 

Там собраны предметы творчества, созданные самоучками! В Минске открылся музей наивного искусства-3

Вера Костик, куратор музея:
Музей наивного искусства – это уникальное место, где представлены художники, не профессионалы, у которых нет академического образования, но которые достигли уже многого и сформировались как художники со своим почерком и со своим определенным стилем. Первый такой художник – это Павлик. Павлик – воспитанник психоневрологического пансионата «Очаг» в Новинках. Это художник – внешне взрослый мужчина, но с ментальностью ребенка. Как ребенок он тонко чувствует цвета, его работы абстрактные, яркие, насыщенные. 

В этом музее все иначе. Экспонаты можно трогать, использовать как реквизит, чувствовать себя частью пространства. 

Подробности в видео

# Музеи # Музеи Беларуси

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