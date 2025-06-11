Какой была студенческая жизнь в СССР? Побывали в музее Борисовского медколледжа

В 2025 году колледжи Минской области готовятся принять почти шесть с половиной тысяч абитуриентов. Всего для подготовки квалифицированных кадров функционирует 23 учреждения средне-специального и профессионально-технического образования. Везде созданы необходимые условия для развития и обучения студентов. В дальнейшем они будут закреплены за перспективными рабочими местами. Об этом – в программе «Центральный регион».

Визитная карточка учреждения образования – это музей «Милосердие и мужество». Про предназначение медицины в двух словах и сотнях артефактах: фотографиях, документах и личных вещах тех, кто когда-то учился или работал здесь. Своеобразное посвящение учащихся в профессию происходит здесь. За рамками учебного процесса более глубокое понимание и осмысление своей специализации ребята находят в источниках истории.

Нила Барташевская, общественный руководитель музея «Милосердие и мужество» Борисовского государственного медицинского колледжа:

Студенческая жизнь, какая она была раньше? Сельхозработы, о которых мы сейчас только с любовью, нежностью вспоминаем. Об этом рассказывает наша экспозиция, посвященная студенческим отрядам, сельхозработам. Спортивная деятельность, спортивные соревнования нашли отражение в этой экспозиции. Награды, которые вы здесь видите, они действительно завоеваны тяжелым спортивным трудом, благодаря нашим преподавателям и стараниям наших учащихся.