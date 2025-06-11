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Какой была студенческая жизнь в СССР? Побывали в музее Борисовского медколледжа

11 июня 2025 13:45
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В 2025 году колледжи Минской области готовятся принять почти шесть с половиной тысяч абитуриентов. Всего для подготовки квалифицированных кадров функционирует 23 учреждения средне-специального и профессионально-технического образования. Везде созданы необходимые условия для развития и обучения студентов. В дальнейшем они будут закреплены за перспективными рабочими местами.

Об этом – в программе «Центральный регион».

Какой была студенческая жизнь в СССР? Побывали в музее Борисовского медколледжа-2

Визитная карточка учреждения образования – это музей «Милосердие и мужество». Про предназначение медицины в двух словах и сотнях артефактах: фотографиях, документах и личных вещах тех, кто когда-то учился или работал здесь. Своеобразное посвящение учащихся в профессию происходит здесь. За рамками учебного процесса более глубокое понимание и осмысление своей специализации ребята находят в источниках истории. 

Какой была студенческая жизнь в СССР? Побывали в музее Борисовского медколледжа-4

Нила Барташевская, общественный руководитель музея «Милосердие и мужество» Борисовского государственного медицинского колледжа:
Студенческая жизнь, какая она была раньше? Сельхозработы, о которых мы сейчас только с любовью, нежностью вспоминаем. Об этом рассказывает наша экспозиция, посвященная студенческим отрядам, сельхозработам. 

Спортивная деятельность, спортивные соревнования нашли отражение в этой экспозиции. Награды, которые вы здесь видите, они действительно завоеваны тяжелым спортивным трудом, благодаря нашим преподавателям и стараниям наших учащихся.

Какой была студенческая жизнь в СССР? Побывали в музее Борисовского медколледжа-6

Юлия Минич, корреспондент:
Вы сами выпускница еще на тот момент медицинского училища. Ваши годы тогда как протекали?

Нила Барташевская:
Я выпускница 1987 года. Вот Лавер Марья Ивановна, про которую я вам рассказывала, она преподавала у меня фармакологию. Хочу сказать, что я до сих пор помню то, что говорила Марья Ивановна. Одна из ее любимых фраз, которую мы запомнили и как «Отче Наш», наверное, повторяли: «На пятерку фармакологию никто не знает. Только Бог». И мы ей верили. Действительно, фармакология – такая наука, которую нужно так знать, чтобы потом не было стыдно перед своими пациентами.

Подробности смотрите в видео.

# Медицина # Образование # Юлия Минич

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