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«Я родом из Беларуси, это моя Родина, это моя земля». С какими идеями приходят белорусы на митинги

07 октября 2020 21:23
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Новости Беларуси. Наша страна – наша гордость. 7 октября в Минске прошло патриотическое шествие за Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Участники собрались на площади Независимости и с государственными флагами проследовали по главному проспекту столицы до площади Победы.  

«Я родом из Беларуси, это моя Родина, это моя земля». С какими идеями приходят белорусы на митинги-1

«Я родом из Беларуси, это моя Родина, это моя земля». С какими идеями приходят белорусы на митинги-3

Там они возложили цветы к Вечному огню и памятному обелиску, тем самым выразили уважение к памяти отстоявших свободу и независимость нашей земли в самой страшной войне в истории человечества.  

Люди несли с собой плакаты с лозунгами, главный посыл которых – мир, стабильность и безопасность в любимой Беларуси.  

«Я родом из Беларуси, это моя Родина, это моя земля». С какими идеями приходят белорусы на митинги-6

«Я родом из Беларуси, это моя Родина, это моя земля». С какими идеями приходят белорусы на митинги-8

Я прихожу сюда практически каждую среду, потому что я хочу, чтобы в моей Беларуси был мир. Я родом из Беларуси, это моя Родина, это моя земля. Здесь, в принципе, все хорошо. Есть ошибки – ошибок не бывает только там, где ничего не делают. Но, тем не менее, у нас намного лучше, чем во многих странах мира. И я хочу, чтобы этот флаг был государственным флагом, а не тот флаг, который использовали прихвостни фашизма, с которыми сжигали деревни, в частности мою родную деревню тоже сжигали в свое время люди с этими флагами.  

Поэтому я хочу, чтобы этот флаг был государственным, и я хочу, чтобы в моей стране был мир и спокойствие.

«Я родом из Беларуси, это моя Родина, это моя земля». С какими идеями приходят белорусы на митинги-11

До выборов было все нормально, а потом резко все переобулись: «Это не наше, давайте все сожжем, давайте все выкинем». Честно говоря, это обидно – за страну, за людей. Им так в голову все это вложили, и они повелись. Где-то что-то сказали, сразу переобулись: «Все, это наше». А это не наше.  

Поэтому я пришел сюда показать, что это наше, что это мы выбрали, а не кто-то другой.  

«Я родом из Беларуси, это моя Родина, это моя земля». С какими идеями приходят белорусы на митинги-14

Наш народ в этой войне победил, народ-победитель. А сейчас, как они пытаются на Западе переписать историю, что мы напали, что Советский Союз напал – этого нельзя допустить. Мы – народ-победитель. Мы – великий народ.  

«Я родом из Беларуси, это моя Родина, это моя земля». С какими идеями приходят белорусы на митинги-17

«Я родом из Беларуси, это моя Родина, это моя земля». С какими идеями приходят белорусы на митинги-19

Мероприятия под общим названием «За Беларусь!» продолжатся. В эту субботу, 10 октября, в Гродно пройдет автопробег до Кургана Славы. Присоединиться может каждый.  

# Государственная социальная политика # общество # Илона Волынец # Фотофакт

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