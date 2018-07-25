«Едем с настроением привезти их». В Гомель перевезут двух белорусов, пострадавших в аварии на трассе Киев-Одесса

Новости Беларуси. Двух белорусов, пострадавших в аварии на трассе Киев-Одесса и до сих пор находящихся в больницах Украины, вернут на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомим, в ДТП в Николаевской области 20 июля погибли 5 белорусов и 12 получили ранения.

Непростая транспортная операция, спланированная гомельскими медиками, началась рано утром. Реанимобиль с опытной бригадой уже выехал из Гомеля.

Иван Остапкевич, врач анестезиолог-реаниматолог Гомельской областной клинической больницы: Созванивались с коллегами. По состоянию транспортабельные пациенты, поэтому едем с настроением привезти их.

Михаил Змушко, заместитель начальника главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома:

На сегодняшний день на территории Украины находятся трое наших пострадавших пациентов. Все они находятся в организациях здравоохранения.

Планируется транспортировать двух наших пациентов в Гомельскую областную клиническую больницу. Состояние пациентов стабильное.

Совместно с украинской стороной была определена дальнейшая тактика их лечения.