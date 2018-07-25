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«Едем с настроением привезти их». В Гомель перевезут двух белорусов, пострадавших в аварии на трассе Киев-Одесса

25 июля 2018 11:26
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Новости Беларуси. Двух белорусов, пострадавших в аварии на трассе Киев-Одесса и до сих пор находящихся в больницах Украины, вернут на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Едем с настроением привезти их». В Гомель перевезут двух белорусов, пострадавших в аварии на трассе Киев-Одесса-1

Непростая транспортная операция, спланированная гомельскими медиками, началась рано утром. Реанимобиль с опытной бригадой уже выехал из Гомеля.

Напомим, в ДТП в Николаевской области 20 июля погибли 5 белорусов и 12 получили ранения.

«Едем с настроением привезти их». В Гомель перевезут двух белорусов, пострадавших в аварии на трассе Киев-Одесса-4

Иван Остапкевич, врач анестезиолог-реаниматолог Гомельской областной клинической больницы:
Созванивались с коллегами. По состоянию транспортабельные пациенты, поэтому едем с настроением привезти их.

«Едем с настроением привезти их». В Гомель перевезут двух белорусов, пострадавших в аварии на трассе Киев-Одесса-7

Михаил Змушко, заместитель начальника главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома:
На сегодняшний день на территории Украины находятся трое наших пострадавших пациентов. Все они находятся в организациях здравоохранения.

Планируется транспортировать двух наших пациентов в Гомельскую областную клиническую больницу. Состояние пациентов стабильное.

Совместно с украинской стороной была определена дальнейшая тактика их лечения.

«Едем с настроением привезти их». В Гомель перевезут двух белорусов, пострадавших в аварии на трассе Киев-Одесса-10

«Едем с настроением привезти их». В Гомель перевезут двух белорусов, пострадавших в аварии на трассе Киев-Одесса-12

Расстояние от Гомеля до украинского Николаева – порядка 750 километров, расчетное время в пути – около 11 часов в одну сторону. С учетом границ белорусская бригада должна быть на месте к вечеру 25 июля. Выехать в обратную сторону запланировано на утро 26 июля.

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# Авария в Украине # общество # Иван Остапкевич # Михаил Змушко # Фотофакт

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