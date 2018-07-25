Пишут монограммы и статьи, ведут передачи на телевидении на церковную тематику: как проходит обучение в Институте теологии

Вот уже почти 15 лет в столице существует и действует Институт теологии. Студенты в его стенах могут получить как духовное, так и светское образование.
Вот уже почти 15 лет в столице существует и действует Институт теологии. Студенты в его стенах могут получить как духовное, так и светское образование.
За время своего существования Институт стал лучшим из учреждений высшего профессионального образования гуманитарного профиля.
Где потом могут учиться выпускники? Чему обучают студентов Института теологии? Какая история здания?
Узнаете, посмотрев видеоматериал.