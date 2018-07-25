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Пишут монограммы и статьи, ведут передачи на телевидении на церковную тематику: как проходит обучение в Институте теологии

25 июля 2018 08:18
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Вот уже почти 15 лет в столице существует и действует Институт теологии. Студенты в его стенах могут получить как духовное, так и светское образование. 

Пишут монограммы и статьи, ведут передачи на телевидении на церковную тематику: как проходит обучение в Институте теологии-1

За время своего существования Институт стал лучшим из учреждений высшего профессионального образования гуманитарного профиля.  

Пишут монограммы и статьи, ведут передачи на телевидении на церковную тематику: как проходит обучение в Институте теологии-4

Где потом могут учиться выпускники? Чему обучают студентов Института теологии? Какая история здания?

Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

# Высшее образование в Беларуси # общество # Павел # Сергей Гордун # Фотофакт # общество

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