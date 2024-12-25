Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Абсолютно закономерным своим чередом Беларусь готовится к предстоящим выборам: сбор подписей, регистрация кандидатов и утвержденные пять фамилий. 23 декабря Центральная избирательная комиссия подтвердила участие тех претендентов на президентский пост, кого поддержал народ необходимым количеством подписей. И поскольку выбор главы государства – вопрос актуальный для большинства населения, то внутренний интерес к прогнозам вполне естественен. Ведь это касается перспектив на жизнь. Но совершенно иной характер мотивов мы замечаем у тех, кто, проживая на внешнем контуре, имеет претензии к белорусским выборам. В основном их главная суть сводится к тому, что день голосования в Беларуси еще не прошел, но исход президентских выборов не имеет интриги.

Тексты в подобном ключе публикует одно из популярных немецких изданий, всячески продолжая обвинять белорусскую власть в том, что якобы тут не хватает свободы выбора. Однако, на фоне свежих комментариев посла ФРГ в Тбилиси, характер подобных упреков контрастен.