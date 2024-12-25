Дзиодзина: «традиционные упрёки» с внешнего контура к выборам Президента Беларуси не вызывает доверия
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Абсолютно закономерным своим чередом Беларусь готовится к предстоящим выборам: сбор подписей, регистрация кандидатов и утвержденные пять фамилий. 23 декабря Центральная избирательная комиссия подтвердила участие тех претендентов на президентский пост, кого поддержал народ необходимым количеством подписей. И поскольку выбор главы государства – вопрос актуальный для большинства населения, то внутренний интерес к прогнозам вполне естественен. Ведь это касается перспектив на жизнь. Но совершенно иной характер мотивов мы замечаем у тех, кто, проживая на внешнем контуре, имеет претензии к белорусским выборам. В основном их главная суть сводится к тому, что день голосования в Беларуси еще не прошел, но исход президентских выборов не имеет интриги.
Тексты в подобном ключе публикует одно из популярных немецких изданий, всячески продолжая обвинять белорусскую власть в том, что якобы тут не хватает свободы выбора. Однако, на фоне свежих комментариев посла ФРГ в Тбилиси, характер подобных упреков контрастен.
Алена Дзиодзина:
«Германия, к сожалению, остановила проекты с Грузией стоимостью €237 млн. Свенья Шульце и Министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития реагируют на сворачивание Грузии с пути в ЕС и подавление акций протеста. Мы остановили финансирование зеленого водорода, энергетической сети, водной инфраструктуры Батуми», – объяснил официальный представитель Германии в соцсети «X».
Но если интрига на внешнем контуре там допускается, то к вопросу личных границ – подход щепетильный. Буквально на днях Олаф Шольц заявил опасения, что публикации Илона Маска способны медийно влиять и на мнение немцев. Что в перспективе могло бы преломить отношение общества и к составу правительства в ФРГ. Так в дополнении тех претензий, что немецкая сторона предъявляет владельцу соцсети «Х», набор «традиционных упреков» с внешнего контура к предстоящим выборам белорусского лидера вызывает скорее ухмылку скепсиса, чем доверие. И если такого типа интриг не хватает предвыборной подготовке у нас, то это хороший знак для процесса выборов.