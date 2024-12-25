Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Рождество Христово 25 декабря

Светлый праздник Рождества Христова празднуют 25 декабря верующие, живущие по григорианскому календарю. Всех христиан Беларуси, отмечающих 25 декабря торжество рождения Спасителя, поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Светлый праздник Рождества Христова празднуют 25 декабря верующие, живущие по григорианскому календарю. Всех христиан Беларуси, отмечающих 25 декабря торжество рождения Спасителя, поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот праздник вселяет в наши души веру в силу любви и человечности. Добрыми делами и поступками, неустанной заботой о ближних мы восполняем свои духовные силы и приобщаемся к вечным истинам. В такие дни по-особому воспринимается значимость мира и согласия, искренности и взаимопонимания. Уверен, что почитание христианских ценностей будет и дальше содействовать укреплению единства на белорусской земле. Пусть торжество рождения Спасителя подарит благоденствие вашим семьям, принесет тепло и уют в каждый дом.