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Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Рождество Христово 25 декабря

25 декабря 2024 07:31
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Светлый праздник Рождества Христова празднуют 25 декабря верующие, живущие по григорианскому календарю. Всех христиан Беларуси, отмечающих 25 декабря торжество рождения Спасителя, поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Рождество Христово 25 декабря-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот праздник вселяет в наши души веру в силу любви и человечности. Добрыми делами и поступками, неустанной заботой о ближних мы восполняем свои духовные силы и приобщаемся к вечным истинам. В такие дни по-особому воспринимается значимость мира и согласия, искренности и взаимопонимания. Уверен, что почитание христианских ценностей будет и дальше содействовать укреплению единства на белорусской земле. Пусть торжество рождения Спасителя подарит благоденствие вашим семьям, принесет тепло и уют в каждый дом.

# Рождество # Александр Лукашенко # Праздники

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