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Лукaшенко направился с рабочим визитом в Санкт-Петербург

25 декабря 2024 07:33
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Неформальная встреча глав государств – участников СНГ состоится в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукaшенко направился с рабочим визитом в Санкт-Петербург-2

Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию для участия в саммитах Содружества независимых государств и Евразийского экономического союза. Лидеры подведут итоги 2024 года и обсудят перспективы интеграционного взаимодействия. Александр Лукашенко также примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Встреча глав государств пройдет в узком и расширенном составах. В повестку дня заседания включено около двух десятков вопросов. Ожидается, что Александр Лукашенко озвучит цели и приоритеты белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Россия # Союзное государство

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