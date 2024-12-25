Лукaшенко направился с рабочим визитом в Санкт-Петербург

Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию для участия в саммитах Содружества независимых государств и Евразийского экономического союза. Лидеры подведут итоги 2024 года и обсудят перспективы интеграционного взаимодействия. Александр Лукашенко также примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Встреча глав государств пройдет в узком и расширенном составах. В повестку дня заседания включено около двух десятков вопросов. Ожидается, что Александр Лукашенко озвучит цели и приоритеты белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году.