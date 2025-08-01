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Гродненский «Неман» вышел в третий раунд квалификации Лиги конференций

01 августа 2025 12:08
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Гродненский «Неман» вышел в третий раунд квалификации футбольной Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В ответном противостоянии с «Кошице» зафиксирована результативная ничья – 1:1. Оба мяча были забиты в компенсированное время. Вначале отличился Олег Евдокимов. Но соперник быстро сравнял. Благодаря победе в первой встрече дальше прошли белорусы. Следующий оппонент – Клаксвик, представляющий Фарерские острова. Даты матчей – 5 и 14 августа. Жодинское «Торпедо» и минское «Динамо» европейский сезон завершили.

# Футбол Беларуси

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