«Мгновения фестиваля». Имиджевая фотовыставка «Славянского базара» разных лет открылась в Минске

Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Самое важное, что дарит наш фестиваль, – это мгновения, мгновения позитива. В общем-то, как и все наше творчество, которым мы занимаемся. Поэтому эти фотографии – это маленькая часть тех эмоций, о которых мы хотим рассказать не только Минску, но и всем белорусским жителям. И пригласить наших зрителей на фестиваль в июле. Не обязательно даже прийти на какой-то из проектов, просто надо приехать в Витебск. И я уверен, что эта фестивальная атмосфера, которая отражена на нашей фотовыставке, тебя обязательно охватит.