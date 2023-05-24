«Мгновения фестиваля». Имиджевая фотовыставка «Славянского базара» разных лет открылась в Минске

Новости Беларуси. «Мгновения фестиваля». Белорусам предложили вспомнить самые яркие моменты «Славянского базара» разных лет. В Минске открылась имиджевая фотовыставка главного музыкального мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Мгновения фестиваля». Белорусам предложили вспомнить самые яркие моменты «Славянского базара» разных лет. В Минске открылась имиджевая фотовыставка главного музыкального мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изюминкой экспозиции стала металлическая конструкция, имитирующая сценическую арку Летнего амфитеатра в Витебске. Под ее сводами разместили 24 снимка, отражающие самые яркие мгновения «Славянского базара» разных лет. Открытие прошло в формате интерактивного концерта.
Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Самое важное, что дарит наш фестиваль, – это мгновения, мгновения позитива. В общем-то, как и все наше творчество, которым мы занимаемся. Поэтому эти фотографии – это маленькая часть тех эмоций, о которых мы хотим рассказать не только Минску, но и всем белорусским жителям. И пригласить наших зрителей на фестиваль в июле. Не обязательно даже прийти на какой-то из проектов, просто надо приехать в Витебск. И я уверен, что эта фестивальная атмосфера, которая отражена на нашей фотовыставке, тебя обязательно охватит.
Елена Спиридович, заслуженная артистка Беларуси:
Этот фестиваль обладает какой-то магической силой. Приехав в Витебск однажды, посмотрев, пожив фестивалем, ты стремишься ну если не на следующий год, то обязательно когда-нибудь попасть сюда вновь.
Погрузиться в фестивальную атмосферу все желающие смогут в торговом центре «Столица» до 23 июня. Затем проект отправится на площадку белорусского павильона на ВДНХ в Москве.