Дзиодзина о квартирах для военных: для всех белорусов намерение главы государства абсолютно оправдано и по-человечески ценно

Для того чтобы человек смог полностью посвятить себя труду по призванию, ему тоже необходимы условия. С одной стороны, должны быть удовлетворены его базовые потребности, а с другой, его рабочее место должно быть обеспечено максимально необходимым, что позволило бы ему эффективно нести свою профессиональную службу. На этой неделе при встрече с министром здравоохранения Президент говорил об оснащении и модернизации больниц и материальной поддержке наших врачей. По аналогии государство старается поддерживать и военную отрасль, и сферу образования. В этом смысле комфортные условия на месте несения службы позволяют максимально раскрыть человеческие ресурсы в процессе исполнения профессионального долга. Однако, как уже говорилось, для пользы дела необходимо удовлетворение и основных потребностей конкретного человека, несущего службу стране. В противном случае в силу вступает ряд психологических закономерностей, которые могут помешать полноценно посвятить себя своему служению.

Ведь когда человек пребывает в нужде, обеспокоен проблемой стабильности, постоянного крова, озабочен вопросом здоровья или находится в дефиците отдыха, то едва ли в нем есть ресурс для профессионального самораскрытия. Даже если свой труд он избрал согласно призванию. Есть профессии, согласно которым человек посвящает себя народу. В их случае труд сложно назвать работой, гораздо точнее сказать служение. К этой категории относятся наши госслужащие, люди в погонах, работники медицины и сферы образования. В каком-то смысле все они не принадлежат всецело себе, посвящая свой труд другим людям. Представители этих профессий несут для страны очень ценные функции. Ведь от медиков и военных зависит безопасность всех остальных, на госслужащих держится наша стабильность, а труд педагогов относится к детям. Но особенно близко к безопасности остальных находится служба военных. Их жизнь в меньшей степени принадлежит им самим и с большего посвящена государству. Поэтому люди там в основном служат стране по призванию. И в этом смысле их путь, в чем-то полный ограничений, становится их персональной свободой, потому как подобная служба для них – личный выбор.