Дзиодзина о квартирах для военных: для всех белорусов намерение главы государства абсолютно оправдано и по-человечески ценно
Для того чтобы человек смог полностью посвятить себя труду по призванию, ему тоже необходимы условия. С одной стороны, должны быть удовлетворены его базовые потребности, а с другой, его рабочее место должно быть обеспечено максимально необходимым, что позволило бы ему эффективно нести свою профессиональную службу.
На этой неделе при встрече с министром здравоохранения Президент говорил об оснащении и модернизации больниц и материальной поддержке наших врачей. По аналогии государство старается поддерживать и военную отрасль, и сферу образования. В этом смысле комфортные условия на месте несения службы позволяют максимально раскрыть человеческие ресурсы в процессе исполнения профессионального долга.
Однако, как уже говорилось, для пользы дела необходимо удовлетворение и основных потребностей конкретного человека, несущего службу стране. В противном случае в силу вступает ряд психологических закономерностей, которые могут помешать полноценно посвятить себя своему служению.
Ведь когда человек пребывает в нужде, обеспокоен проблемой стабильности, постоянного крова, озабочен вопросом здоровья или находится в дефиците отдыха, то едва ли в нем есть ресурс для профессионального самораскрытия. Даже если свой труд он избрал согласно призванию.
Есть профессии, согласно которым человек посвящает себя народу. В их случае труд сложно назвать работой, гораздо точнее сказать служение. К этой категории относятся наши госслужащие, люди в погонах, работники медицины и сферы образования. В каком-то смысле все они не принадлежат всецело себе, посвящая свой труд другим людям.
Представители этих профессий несут для страны очень ценные функции. Ведь от медиков и военных зависит безопасность всех остальных, на госслужащих держится наша стабильность, а труд педагогов относится к детям.
Но особенно близко к безопасности остальных находится служба военных. Их жизнь в меньшей степени принадлежит им самим и с большего посвящена государству. Поэтому люди там в основном служат стране по призванию. И в этом смысле их путь, в чем-то полный ограничений, становится их персональной свободой, потому как подобная служба для них – личный выбор.
Но для того чтобы кладезь личных ресурсов раскрыли себя стране и народу во благо, необходима поддержка со стороны государства. Создавая условия людям в погонах, Президент заботится и о нас, и о них. Вопросы комфортной жизни народа всегда решаются комплексно. Патриотизму, как и любому благому делу, необходима база из вспомогательных ресурсов. Сколь бы искренней совокупность идей ни была, дефицит базовых личных потребностей губителен. И если сотрудник пребывает все время в нужде, озабочен квартирным вопросом и попытками обрести стабильность, патриотизм и самый благой душевный порыв не смогут проявить и раскрыть себя в службе полностью. В той мере, в которой это необходимо им, государству и нам, простым людям.
Абсолютно любого волнует квартирный вопрос, когда нет постоянного места, где можно голову преклонить. По-человечески Президент проблематику замечает и проявляет готовность помочь: «Накопить на свою квартиру молодому специалисту в данных сферах невозможно. Безобразие, когда военный человек, который отдает себя стране и неизвестно, что с ним будет завтра, мыкается по городу или по стране в поисках какого-то угла для жизни». Ведь нужда способна мешать раскрыться и патриотичным мотивам для службы, и профессиональным ресурсам и знаниям.
С позиции психологии, человечности и блага страны, для всех белорусов намерение главы государства абсолютно оправдано и по-человечески ценно. Ведь эффективный труд наших военных и приравненных лиц – это гарантия безопасности стабильной и полноценной жизни всех нас.
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