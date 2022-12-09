«Это нестандартный груз». Ледокол «Байкал» перевезли по суше из Мозыря в Речицу

Новости Беларуси. Уникальная операция по транспортировке ледокола. Судно «Байкал» отправилось из Мозыря в речной порт города Речица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом следовал груз по автомобильным дорогам.
Новости Беларуси. Уникальная операция по транспортировке ледокола. Судно «Байкал» отправилось из Мозыря в речной порт города Речица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом следовал груз по автомобильным дорогам.
Вес ледокола 55 тонн. Для его погрузки на трал понадобилось несколько часов. Заранее продумывались все нюансы: от подхода судна к заводскому причалу до сохранения безопасности на пути следования.
Раньше таким образом на Мозырский нефтеперерабатывающий завод доставляли вакуумные колонны и реакторы, но такую необычную погрузку и транспортировку здесь проводят впервые.
Дмитрий Протас, начальник цеха Мозырского нефтеперерабатывающего завода:
Это нестандартный груз, нестандартное оборудование, и эту работу сотрудники предприятия выполняют в первый раз. В ней сложно то, что имеется нестандартный корпус – это ледокольный теплоход. И довольно сложная схема строповки, которую предоставили нам наши коллеги.
Вадим Макаревич, генеральный директор Белорусского речного пароходства:
На данный момент ледокол «Байкал» будет перемещен в автомобильной технике в порт Речица. Переход невозможен по реке Припять и Днепр, так как длительный промежуток реки (Днепра) проходит по территории Украины.
В Речице судно будут ремонтировать. Затем его отправят в Чериков Могилевской области, где ледокол задействуют в восстановлении паромной переправы. У «Байкала» есть брат-близнец. Он находится в речном порту Пинска.
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