«Это нестандартный груз». Ледокол «Байкал» перевезли по суше из Мозыря в Речицу

Новости Беларуси. Уникальная операция по транспортировке ледокола. Судно «Байкал» отправилось из Мозыря в речной порт города Речица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом следовал груз по автомобильным дорогам.

Вес ледокола 55 тонн. Для его погрузки на трал понадобилось несколько часов. Заранее продумывались все нюансы: от подхода судна к заводскому причалу до сохранения безопасности на пути следования.

Раньше таким образом на Мозырский нефтеперерабатывающий завод доставляли вакуумные колонны и реакторы, но такую необычную погрузку и транспортировку здесь проводят впервые.

Дмитрий Протас, начальник цеха Мозырского нефтеперерабатывающего завода:

Это нестандартный груз, нестандартное оборудование, и эту работу сотрудники предприятия выполняют в первый раз. В ней сложно то, что имеется нестандартный корпус – это ледокольный теплоход. И довольно сложная схема строповки, которую предоставили нам наши коллеги.

Вадим Макаревич, генеральный директор Белорусского речного пароходства:

На данный момент ледокол «Байкал» будет перемещен в автомобильной технике в порт Речица. Переход невозможен по реке Припять и Днепр, так как длительный промежуток реки (Днепра) проходит по территории Украины.