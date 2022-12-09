Прямой эфир

«Это нестандартный груз». Ледокол «Байкал» перевезли по суше из Мозыря в Речицу

09 декабря 2022 07:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уникальная операция по транспортировке ледокола. Судно «Байкал» отправилось из Мозыря в речной порт города Речица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом следовал груз по автомобильным дорогам.  

«Это нестандартный груз». Ледокол «Байкал» перевезли по суше из Мозыря в Речицу-1

Вес ледокола 55 тонн. Для его погрузки на трал понадобилось несколько часов. Заранее продумывались все нюансы: от подхода судна к заводскому причалу до сохранения безопасности на пути следования.  

«Это нестандартный груз». Ледокол «Байкал» перевезли по суше из Мозыря в Речицу-3

Раньше таким образом на Мозырский нефтеперерабатывающий завод доставляли вакуумные колонны и реакторы, но такую необычную погрузку и транспортировку здесь проводят впервые.  

«Это нестандартный груз». Ледокол «Байкал» перевезли по суше из Мозыря в Речицу-5

Дмитрий Протас, начальник цеха Мозырского нефтеперерабатывающего завода:  
Это нестандартный груз, нестандартное оборудование, и эту работу сотрудники предприятия выполняют в первый раз. В ней сложно то, что имеется нестандартный корпус – это ледокольный теплоход. И довольно сложная схема строповки, которую предоставили нам наши коллеги.  

«Это нестандартный груз». Ледокол «Байкал» перевезли по суше из Мозыря в Речицу-7

Вадим Макаревич, генеральный директор Белорусского речного пароходства:  
На данный момент ледокол «Байкал» будет перемещен в автомобильной технике в порт Речица. Переход невозможен по реке Припять и Днепр, так как длительный промежуток реки (Днепра) проходит по территории Украины.  

«Это нестандартный груз». Ледокол «Байкал» перевезли по суше из Мозыря в Речицу-9

В Речице судно будут ремонтировать. Затем его отправят в Чериков Могилевской области, где ледокол задействуют в восстановлении паромной переправы. У «Байкала» есть брат-близнец. Он находится в речном порту Пинска.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Предприятия Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Первый новогодний поезд отправится из Минска в Беловежскую пущу 9 декабря. Что ждёт пассажиров?
09 декабря 2022 07:08

Первый новогодний поезд отправится из Минска в Беловежскую пущу 9 декабря. Что ждёт пассажиров?

«Получены новые навыки и знания». 60 офицеров прошли курс переподготовки в Институте СК
09 декабря 2022 06:23

«Получены новые навыки и знания». 60 офицеров прошли курс переподготовки в Институте СК

Дмитрий Басков: позор тем, кто сегодня на госуровне легализовал вандализм и сносит памятники освободителям
09 декабря 2022 06:15

Дмитрий Басков: позор тем, кто сегодня на госуровне легализовал вандализм и сносит памятники освободителям