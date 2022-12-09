Самое главное – не запускать. Какие проблемы могут доставить зубы мудрости и чем они полезны?

Зубы мудрости прорезаются в позднем возрасте, часто их появление для человека сопровождается проблемами и болевыми ощущениями. По статистике, удалить их стремится каждый второй. Нужно ли это делать и так уж ли бесполезны зубы мудрости?

Оксана Чехольская, врач-стоматолог высшей квалификационной категории:

Раньше зубы мудрости называли наши славянские предки так, потому что они говорили о том, что зубы мудрости могут быть только у того человека, который постиг истинную мудрость и очень умный.

Ирина Альхимович, детский врач-стоматолог:

Зубы мудрости – это рудименты, которые нам от предков достались. И в связи со всей эволюцией, со всем развитием, не у всех, к великой радости последних, закладываются зубы мудрости. Самое главное, не запускать, если есть вопросы с ними, не доводить до каких-то крайностей.

Стоит или не стоит удалять зуб мудрости? Именно этот вопрос довольно часто задают стоматологам. Хирургическое вмешательство является самой стандартной процедурой, и чтобы ее осуществить, нужны определенные показатели.

Ирина Альхимович:

Есть такое понятие, как ретенция этого зуба, когда этот зуб спрятался либо в кости, либо частично под слизистой оболочкой. И вот при этих ситуациях, особенно если он стоит под углом, наклоненный, когда он давит на соседние зубы, на 7-е зубы, когда у человека все болит, в этих условиях эти зубы долго не живут, их надо убирать, потому что очаг хронической инфекции во рту.

Оксана Чехольская:

Также может быть онемение челюсти вследствие того, что зубы мудрости прорезаются как-то патологически неправильно. Прорезаются зубы мудрости у нас от трех-четырех месяцев до полутора-двух лет, и начинается это приблизительно с 18 до 25 лет.

Ирина Альхимович:

Зубы мудрости очень непредсказуемые как по строению, так и по поведению. То есть он может начать прорезываться, потом замереть, начать прорезываться, потом опять замереть, и вот так это может растягиваться на очень длительное время.

Каждый процесс в нашем организме очень тщательно продуман природой. В частности, зуб мудрости не может быть лишним. Некоторые специалисты их и вовсе называют рудиментами, однако они нередко особенно полезны в старости. Именно на эти зубы ставят протезы-мосты, чтобы провести внедрение зубной коронки при удалении других жевательных зубов.

Ирина Альхимович:

Второй миф, который, наверное, самый главный – это то, что если приходится удалять зубы мудрости, то это всегда страшно, больно и очень долго. Начнем с того, что страшно всем в кабинете стоматолога-хирурга, будь то зуб мудрости или молочный зуб. Сейчас есть очень много адекватного обезболивания и врач-стоматолог, особенно хирурги, прежде чем начать удаление, проводит очень много обследований.