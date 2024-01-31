«Общими силами сделать жизнь в своих странах лучше» – психолог об участии Лукашенко на заседании ВГС

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

У страны есть две основные формы взаимодействия с миром, чтобы закрепить свое место в системе связей с другими странами. Можно быть сильным на фоне слабых, когда унизить другого становится выгодным, а можно быть сильным путем развития, где за счет своих достижений повышают и статус. Две истории силы, но если сравнивать, то одна от другой отличаются. Обе работают на потребности, но способ и методы разные.

Характерным индикатором силы становится качество жизни, когда живут лучше те, кто работали. Либо те, кто отнял у чужих. Но лишь бы себе стало лучше. Стремление выжить и жить хорошо по природе нормальное. Любой человек хочет есть, спать, быть здоровым, планировать, обеспечить себя и значимых близких комфортом. Все в разной степени хотят быть свободными, однако у всех свои взгляды на жизнь и свои представления про занимаемый статус и место. Но едва ли кто-то стремится к уничижению и лишениям.

Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию и встреча с Владимиром Путиным были о том, как общими силами сделать жизнь в своих странах лучше, когда процесс обмена ресурсами работает на перспективу качества.