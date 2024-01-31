«Общими силами сделать жизнь в своих странах лучше» – психолог об участии Лукашенко на заседании ВГС

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
У страны есть две основные формы взаимодействия с миром, чтобы закрепить свое место в системе связей с другими странами. Можно быть сильным на фоне слабых, когда унизить другого становится выгодным, а можно быть сильным путем развития, где за счет своих достижений повышают и статус. Две истории силы, но если сравнивать, то одна от другой отличаются. Обе работают на потребности, но способ и методы разные.
Характерным индикатором силы становится качество жизни, когда живут лучше те, кто работали. Либо те, кто отнял у чужих. Но лишь бы себе стало лучше. Стремление выжить и жить хорошо по природе нормальное. Любой человек хочет есть, спать, быть здоровым, планировать, обеспечить себя и значимых близких комфортом. Все в разной степени хотят быть свободными, однако у всех свои взгляды на жизнь и свои представления про занимаемый статус и место. Но едва ли кто-то стремится к уничижению и лишениям.
Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию и встреча с Владимиром Путиным были о том, как общими силами сделать жизнь в своих странах лучше, когда процесс обмена ресурсами работает на перспективу качества.
Алена Дзиодзина:
Фундаментальная основа качества жизни граждан – это устойчивость безопасности с экономикой. Все остальное приходит попутно: изобилие пищевых ресурсов, возможности заработать, позаботиться о себе и близких, найти себя в любимой профессии и выстроить персональную жизнь, как хотелось бы. Это все результат предварительной кропотливой работы на высочайшем уровне. Совокупности нашей и президентской работы!
«Владимир Владимирович за 10 месяцев называл цифру больше 40 миллиардов, но если взять в целом год (товары и услуги), 54 миллиарда примерно будет. Это действительно исторический максимум», – резюмировал Президент результат работы с российским партнером.
Отношения между нашими странами – это отношения двух равноправных личностей, что укрепляют позиции государств, не мешая другим развиваться. Разумеется, обсуждалась и безопасность, характер внешних угроз и отношения с теми странами, кто с белорусами и россиянами хочет мира. Перспективы отношений с Китаем и Африкой – это тоже в поддержку качества и развития. Обоюдного, двустороннего, равноправно. Им политика многополярности тоже ближе.
«Подписаны базовые межправительственные соглашения о признании технологических операций, о развитии микроэлектронных технологий, проектировании и производстве электронной компонентной базы, электронного машиностроения, о единой промышленной политике», – обозначил наш Президент еще один индикатор стабильности. Ведь, когда есть возможность инвестировать силы в науку, это, как правило, символ качества жизни в странах.
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