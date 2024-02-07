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Комитет госконтроля открывает горячую линию о качестве выполнения заявок службой 115

07 февраля 2024 06:51
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Если есть вопросы к качеству выполнения заявок службой 115, озвучить их можно во время горячей линии, которую открывает Комитет госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комитет госконтроля открывает горячую линию о качестве выполнения заявок службой 115-1

Звонки принимаются ближайшие три дня. Специалисты готовы также выслушать информацию о соблюдении сроков и выполнении заявок, направленных на интернет-портал «Моя республика 115.бел».

Комитет госконтроля открывает горячую линию о качестве выполнения заявок службой 115-4

Речь идет о возможных нарушениях установленного порядка и сроков выполнения заявок по вопросам ЖКХ, ненадлежащем качестве устранения претензий, необоснованном снятии заявок с контроля или о длительном ожидании ответа оператора. Обратиться можно на короткий номер 191 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Также есть возможность отправить сообщение в чат-бот Telegram-канала КГК.

# Комитет госконтроля # общество

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