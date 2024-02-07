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Аграрии вывезли на поля 75% органических удобрений

07 февраля 2024 06:39
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К весенним полевым работам уже активно готовятся аграрии. Несмотря на календарную зиму, сельские труженики вывезли на поля 3/4 от запланированного количества органических удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии вывезли на поля 75% органических удобрений-1

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, наилучший результат у аграриев Брестской области – 89 % В Минской показатель составляет 73 %, в Витебской – 72 %. Далее в этом рейтинге Гомельский, Гродненский и Могилевский регионы. Специалисты напоминают, что урожайность сельхозкультур растет при достаточной заправке почвы органикой. Кроме того, улучшается их устойчивость к засухам, которые в последние годы отмечаются чаще.

# Сельское хозяйство # общество

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