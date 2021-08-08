Они знают, как «читать» следы и общаться при помощи жестов. Один день из оперативно-тактического учения пограничников

Новости Беларуси. В связи с ситуацией, на западных рубежах Беларуси усилена охрана госграницы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе стартовало комплексное оперативно-тактическое учение с Гродненской пограничной группой. Из запаса призваны более 160 военнообязанных, привлечено восемь единиц транспортных средств. Их отбирали семь военных комиссариатов Гродненской и Минской областей. Задача участников военного сбора – выявление, блокировка и ликвидация вооруженных формирований. Чему обучают военнообязанных и что станет кульминацией учения в ближайшие дни? Галина Буро на день сменила журналистский костюм на пограничный.

Во время этой съемки никто не пострадал. Ситуация смоделирована, патроны холостые. Но сценарий все же из жизни: раз надел форму пограничника, умей защитить рубежи своей страны. В данном случае – 160 военнообязанных в возрасте от 20 до 45 лет.

В гражданской жизни они люди разных профессий, от водителя до учителя, но сейчас призваны на комплексное оперативно-тактическое учение. Тренировочный центр на заставе «Беляны» рядом с белорусско-польской границей и неделя проживания в палаточном городке.

Арсен Фролов, участник военного сбора:

В таких палатках мы живем – на 30 мест – большой компанией. Возле палаток есть место для чистки обуви. Все палатки в таком же плане. Там у нас столовая. Дальше – санузел и место для мытья: бритья, мытья, зубы почистить.

– Не холодно вам ночью? Сейчас уже прохладные ночи.

– Нет, довольно тепло, людей много, не мерзнем. Одеяла есть, кровати есть.

– Но не как дома, непривычно? Тяжело?

– Нет, не тяжело, вполне нормально. Шутит: он парень закаленный – работает в Ивьевском лесхозе вальщиком леса. Вот и на полосе с препятствиями показывает хороший результат.

– Арсен, скажите, что здесь самое сложное?

– Самое сложное здесь – преодолеть данный участок местности максимально низко и не задеть контрольную нить. И если у Арсена навыки свежи, ведь чуть больше двух лет назад проходил срочную службу, то тем, кто в последний раз 20 лет назад надевал на то время еще даже кирзовые сапоги, конечно, сложнее.

Сергей Савчук, заместитель командира Гродненской пограничной группы:

Наша задача состоит в том, чтобы напомнить им эти навыки, умения, знания. Если есть что-то новое – изменилось в законодательстве, приемах, способах охраны границы – эту информацию мы, естественно, доводим и обучаем их.

Да и нарушители становятся все более изобретательными. Например, используют накладки на обувь в виде копыт животных – такие случаи реально были.

Андрей Дудко, участник военного сбора:

По этим следам можно сказать, что здесь видно, что это имитация животных. Так как животное идет прямо к границе, и животное не может идти задом. Неглубокие следы – видно, что человек не очень тяжелый. Проходимость, видно, часа полтора-два, не больше.

Их учат «читать» следы на контрольно-следовой полосе. Например, в какую сторону направился нарушитель. Задача кажется легкой? А если он специально шел задом наперед? Здесь много лайфхаков, как распознать обманные следы. Или по отпечаткам обуви лишь от одного человека понять, что здесь шла целая группа след в след. От сдачи норматива по следопытству до взаимодействия в наряде с помощью условных жестов. Кстати, их меняют ежедневно. Но самый зрелищный этап обучения – конечно, задержание нарушителя.

Как задержать безоружного или, наоборот, вооруженного? А если нарушитель агрессивный и оказывает сопротивление? Или приехал на автомобиле?

Работаем! Производим осмотр салона с левой стороны. Приемы показывают опытные офицеры – военнообязанные мотают на ус. Знания отрабатывают тут же. Кстати, чтобы правильно, а главное – далеко бросить гранату, надо владеть особой техникой метания.

Гранаты, огонь!

На соседней учебной точке тренируются на «отлично» надеть костюм химзащиты – за три минуты. На противогаз и вовсе 7 секунд.

Галина Буро, корреспондент:

А это уже огневая точка. Здесь военнообязанные восстанавливают навыки стрельбы из автомата Калашникова. В моем случае – из положения стоя. Учеба на целый день, но обед по расписанию. Пищу готовят здесь же, на полевой кухне – аромат на всю округу.

На обед сегодня у нас салат из маринованных овощей, суп рисовый и каша гречневая с тушенкой. И компот. Звучит аппетитно, а как на деле?

– Да, вкусно кормят.

– Честно?

– Честно!

– Хорошо, приятного аппетита вам!

– Спасибочки!

Перерывы здесь и просто на отдых. А почему бы и не в массажном кресле? Снять усталость, напряжение или стресс поможет передвижной психолого-медицинский реабилитационный комплекс. Последние несколько лет он на службе в Государственном пограничном комитете Беларуси, выезжает на заставы для оказания как плановой, так и экстренной помощи. Подспорье психолога – умное оборудование.

Алексей Иванов, военный психолог Государственного пограничного комитета Беларуси:

Воздействие осуществляется с помощью очков. Глаза военнослужащего при этом закрыты, через закрытые веки воздействуют определенные световые сигналы, в зависимости от программы. Также в наушники на определенных частотах, которые влияют на определенные участки головного мозга, поступают низкочастотные сигналы. Перед вами прибор майт-машина. Он с помощью аудио и визуальных сигналов воздействует на головной мозг с определенной задачей – дать релаксацию, настроить на отдых, сон или же, наоборот, мобилизовать силы для выполнения конкретных задач.

С новыми силами снова в бой, пусть и учебный. Отработать навыки и алгоритмы до совершенства, четко знать свою задачу, быть в хорошей физической форме, а еще понимать напарника с полувзгляда – это и называется, если по-военному, боевое слаживание.

Игорь Печень, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси:

У прибывших для прохождения службы на сборы военнообязанных сохранились хорошие профессиональные качества, которые были ранее ими получены. И ход боевого слаживания позволяет отметить, что исключительно добросовестное отношение к проводимым занятиям. Несомненно, эти занятия очень важны и для военнообязанных, в частности, и для нас, потому что впереди мы все вместе будем выполнять поставленные задачи в рамках комплексного оперативно-тактического учения. Все это направлено на обеспечение пограничной безопасности Республики Беларусь.