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Они знают, как «читать» следы и общаться при помощи жестов. Один день из оперативно-тактического учения пограничников

08 августа 2021 16:33
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Новости Беларуси. В связи с ситуацией, на западных рубежах Беларуси усилена охрана госграницы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе стартовало комплексное оперативно-тактическое учение с Гродненской пограничной группой. Из запаса призваны более 160 военнообязанных, привлечено восемь единиц транспортных средств. Их отбирали семь военных комиссариатов Гродненской и Минской областей. Задача участников военного сбора – выявление, блокировка и ликвидация вооруженных формирований.

Чему обучают военнообязанных и что станет кульминацией учения в ближайшие дни? Галина Буро на день сменила журналистский костюм на пограничный.

Они знают, как «читать» следы и общаться при помощи жестов. Один день из оперативно-тактического учения пограничников-1

Во время этой съемки никто не пострадал. Ситуация смоделирована, патроны холостые. Но сценарий все же из жизни: раз надел форму пограничника, умей защитить рубежи своей страны. В данном случае – 160 военнообязанных в возрасте от 20 до 45 лет.

Они знают, как «читать» следы и общаться при помощи жестов. Один день из оперативно-тактического учения пограничников-4

В гражданской жизни они люди разных профессий, от водителя до учителя, но сейчас призваны на комплексное оперативно-тактическое учение. Тренировочный центр на заставе «Беляны» рядом с белорусско-польской границей и неделя проживания в палаточном городке.

Они знают, как «читать» следы и общаться при помощи жестов. Один день из оперативно-тактического учения пограничников-7

Арсен Фролов, участник военного сбора:
В таких палатках мы живем – на 30 мест большой компанией. Возле палаток есть место для чистки обуви. Все палатки в таком же плане. Там у нас столовая. Дальше – санузел и место для мытья: бритья, мытья, зубы почистить.
Не холодно вам ночью? Сейчас уже прохладные ночи.
Нет, довольно тепло, людей много, не мерзнем. Одеяла есть, кровати есть.
Но не как дома, непривычно? Тяжело?
Нет, не тяжело, вполне нормально.

Шутит: он парень закаленный – работает в Ивьевском лесхозе вальщиком леса. Вот и на полосе с препятствиями показывает хороший результат.

Они знают, как «читать» следы и общаться при помощи жестов. Один день из оперативно-тактического учения пограничников-10

Арсен, скажите, что здесь самое сложное?
Самое сложное здесь – преодолеть данный участок местности максимально низко и не задеть контрольную нить.

И если у Арсена навыки свежи, ведь чуть больше двух лет назад проходил срочную службу, то тем, кто в последний раз 20 лет назад надевал на то время еще даже кирзовые сапоги, конечно, сложнее.

Они знают, как «читать» следы и общаться при помощи жестов. Один день из оперативно-тактического учения пограничников-13

Сергей Савчук, заместитель командира Гродненской пограничной группы:
Наша задача состоит в том, чтобы напомнить им эти навыки, умения, знания. Если есть что-то новое – изменилось в законодательстве, приемах, способах охраны границы – эту информацию мы, естественно, доводим и обучаем их.

Они знают, как «читать» следы и общаться при помощи жестов. Один день из оперативно-тактического учения пограничников-16

Да и нарушители становятся все более изобретательными. Например, используют накладки на обувь в виде копыт животных – такие случаи реально были.

Они знают, как «читать» следы и общаться при помощи жестов. Один день из оперативно-тактического учения пограничников-19

Андрей Дудко, участник военного сбора:
По этим следам можно сказать, что здесь видно, что это имитация животных. Так как животное идет прямо к границе, и животное не может идти задом. Неглубокие следы – видно, что человек не очень тяжелый. Проходимость, видно, часа полтора-два, не больше.

Они знают, как «читать» следы и общаться при помощи жестов. Один день из оперативно-тактического учения пограничников-22

Их учат «читать» следы на контрольно-следовой полосе. Например, в какую сторону направился нарушитель. Задача кажется легкой? А если он специально шел задом наперед? Здесь много лайфхаков, как распознать обманные следы. Или по отпечаткам обуви лишь от одного человека понять, что здесь шла целая группа след в след. От сдачи норматива по следопытству до взаимодействия в наряде с помощью условных жестов. Кстати, их меняют ежедневно. Но самый зрелищный этап обучения – конечно, задержание нарушителя.

Они знают, как «читать» следы и общаться при помощи жестов. Один день из оперативно-тактического учения пограничников-25

Как задержать безоружного или, наоборот, вооруженного? А если нарушитель агрессивный и оказывает сопротивление? Или приехал на автомобиле?

Они знают, как «читать» следы и общаться при помощи жестов. Один день из оперативно-тактического учения пограничников-28

Работаем! Производим осмотр салона с левой стороны.

Приемы показывают опытные офицеры – военнообязанные мотают на ус. Знания отрабатывают тут же. Кстати, чтобы правильно, а главное – далеко бросить гранату, надо владеть особой техникой метания.

Они знают, как «читать» следы и общаться при помощи жестов. Один день из оперативно-тактического учения пограничников-31

Гранаты, огонь!

Они знают, как «читать» следы и общаться при помощи жестов. Один день из оперативно-тактического учения пограничников-34

На соседней учебной точке тренируются на «отлично» надеть костюм химзащиты – за три минуты. На противогаз и вовсе 7 секунд.

Они знают, как «читать» следы и общаться при помощи жестов. Один день из оперативно-тактического учения пограничников-37

Галина Буро, корреспондент:
А это уже огневая точка. Здесь военнообязанные восстанавливают навыки стрельбы из автомата Калашникова. В моем случае – из положения стоя.

Учеба на целый день, но обед по расписанию. Пищу готовят здесь же, на полевой кухне – аромат на всю округу.

Они знают, как «читать» следы и общаться при помощи жестов. Один день из оперативно-тактического учения пограничников-40

На обед сегодня у нас салат из маринованных овощей, суп рисовый и каша гречневая с тушенкой. И компот.

Звучит аппетитно, а как на деле?

Они знают, как «читать» следы и общаться при помощи жестов. Один день из оперативно-тактического учения пограничников-43

Да, вкусно кормят.
Честно?
Честно!
Хорошо, приятного аппетита вам!
Спасибочки! 

Они знают, как «читать» следы и общаться при помощи жестов. Один день из оперативно-тактического учения пограничников-46

Перерывы здесь и просто на отдых. А почему бы и не в массажном кресле? Снять усталость, напряжение или стресс поможет передвижной психолого-медицинский реабилитационный комплекс. Последние несколько лет он на службе в Государственном пограничном комитете Беларуси, выезжает на заставы для оказания как плановой, так и экстренной помощи. Подспорье психолога – умное оборудование.

Они знают, как «читать» следы и общаться при помощи жестов. Один день из оперативно-тактического учения пограничников-49

Алексей Иванов, военный психолог Государственного пограничного комитета Беларуси:
Воздействие осуществляется с помощью очков. Глаза военнослужащего при этом закрыты, через закрытые веки воздействуют определенные световые сигналы, в зависимости от программы. Также в наушники на определенных частотах, которые влияют на определенные участки головного мозга, поступают низкочастотные сигналы. Перед вами прибор майт-машина. Он с помощью аудио и визуальных сигналов воздействует на головной мозг с определенной задачей – дать релаксацию, настроить на отдых, сон или же, наоборот, мобилизовать силы для выполнения конкретных задач.

Они знают, как «читать» следы и общаться при помощи жестов. Один день из оперативно-тактического учения пограничников-52

С новыми силами снова в бой, пусть и учебный. Отработать навыки и алгоритмы до совершенства, четко знать свою задачу, быть в хорошей физической форме, а еще понимать напарника с полувзгляда – это и называется, если по-военному, боевое слаживание.

Они знают, как «читать» следы и общаться при помощи жестов. Один день из оперативно-тактического учения пограничников-55

Игорь Печень, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси:
У прибывших для прохождения службы на сборы военнообязанных сохранились хорошие профессиональные качества, которые были ранее ими получены. И ход боевого слаживания позволяет отметить, что исключительно добросовестное отношение к проводимым занятиям. Несомненно, эти занятия очень важны и для военнообязанных, в частности, и для нас, потому что впереди мы все вместе будем выполнять поставленные задачи в рамках комплексного оперативно-тактического учения. Все это направлено на обеспечение пограничной безопасности Республики Беларусь.

Они знают, как «читать» следы и общаться при помощи жестов. Один день из оперативно-тактического учения пограничников-58

В подтверждение слов участники сбора заступили на охрану государственной границы в составе пограничных нарядов. Но самое интересное впереди. Кульминацией учения станут смоделированные ситуации. Первая – уничтожение незаконных вооруженных формирований, проникших на территорию Беларуси извне. Вторая – разрешение конфликтной ситуации в пункте пропуска.

# Государственная граница Беларуси # общество # Арсен Фролов # Сергей Савчук # Андрей Дудко # Галина Буро # Алексей Иванов # Игорь Печень # Фотофакт

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