Дзиодзина: Лукашенко воспринимает людей как субъект, о котором нужно и важно заботиться

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

21 ноября глава государства провел встречу с представителями инициативной группы по сбору подписей в его поддержку в качестве кандидата на предстоящие выборы. И по итогам данного диалога можно выделить несколько существенных социально-психологических аспектов, связанных с характером отношений между Александром Лукашенко и белорусским народом.

Из наиболее явного – уже сам факт, что необходимое количество подписей набралось достаточно быстро и ушло далеко за пределы минимальной отметки говорит об укрепившемся доверии белорусов к нынешнему главе государства. Очевидно, такая решительная поддержка его кандидатуры символизирует, что люди признают в нем эффективного руководителя, убедившись в этом на многолетнем опыте его президентской службы.

А с другой стороны, реакция Александра Лукашенко на те полтора миллиона подписей за его участие на предстоящих выборах еще раз достаточно четко дает понять, почему белорусы к нему прониклись. Этот аспект отношений между людьми и главой государства раскрывается в просьбе дать ему понимание, что говорил белорусский народ в процессе сбора подписей: «Это хороший социологический срез. Лучшего не бывает. Только честно мне напишите, что хорошего люди сказали – двумя строчками – и все остальное, что требуют люди и что плохого, с их точки зрения. Это очень важно».