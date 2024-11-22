Дзиодзина: Лукашенко воспринимает людей как субъект, о котором нужно и важно заботиться

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
21 ноября глава государства провел встречу с представителями инициативной группы по сбору подписей в его поддержку в качестве кандидата на предстоящие выборы. И по итогам данного диалога можно выделить несколько существенных социально-психологических аспектов, связанных с характером отношений между Александром Лукашенко и белорусским народом.
Из наиболее явного – уже сам факт, что необходимое количество подписей набралось достаточно быстро и ушло далеко за пределы минимальной отметки говорит об укрепившемся доверии белорусов к нынешнему главе государства. Очевидно, такая решительная поддержка его кандидатуры символизирует, что люди признают в нем эффективного руководителя, убедившись в этом на многолетнем опыте его президентской службы.
А с другой стороны, реакция Александра Лукашенко на те полтора миллиона подписей за его участие на предстоящих выборах еще раз достаточно четко дает понять, почему белорусы к нему прониклись. Этот аспект отношений между людьми и главой государства раскрывается в просьбе дать ему понимание, что говорил белорусский народ в процессе сбора подписей: «Это хороший социологический срез. Лучшего не бывает. Только честно мне напишите, что хорошего люди сказали – двумя строчками – и все остальное, что требуют люди и что плохого, с их точки зрения. Это очень важно».
Алена Дзиодзина:
Так, на примере характерного интереса главы государства к народному мнению становится очевидно, что он воспринимает людей не как объект, способный поставить за него галочку, когда придет время выборов, а как субъект, о котором нужно и важно заботиться. «Проблемы, которые тревожат людей, для меня очень важны. И мы будем, естественно, в этом направлении работать и исправлять те недостатки, которые люди замечают», – подчеркнул Президент.
Подобное отношение Президента к народу люди, как правило, считывают. И абсолютно закономерно отвечают ему теплом на тепло, что во время предвыборной кампании и выражается в голосах поддержки за своего кандидата. Стоит отметить, что даже предполагаемый дух конкуренции между кандидатами не сбивает главу государства с фокуса на интересах людей, о чем говорит его предложение высказаться и командам остальных кандидатов, о какой проблематике говорили те люди, что поддержали других претендентов на президентскую должность. Хотя обычно предвыборные кампании, скорее, сопровождаются попытками конкуренции, когда кандидаты склонны противопоставить себя соперникам. Как это и происходит, к примеру, на Западе, когда кандидаты предпочитают повышать свой статус поддержки и пытаются всячески уронить лицо у своих конкурентов.