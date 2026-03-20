Дзиодзина: делегация США приезжает в Минск обсуждать белорусско-американские отношения, а не диктовать условия

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

На фоне того, насколько интенсивно и динамично мир ссорится, весьма нетипично уже говорить о том, что в не самых простых отношениях потеплело.

Вот, например, слышать об исторической конкуренцией между Востоком и Западом все привыкли. Как и к трудностям диалога между американцами и теми странами, где политическая модель в определенном смысле была антиподом. Безусловно, в нас тоже есть что-то общее, но опыт, история и восприятие мира в нас разные. Так уж вышло, что мы отличаемся.

Тем не менее, это не значит, что нужно отвергать попытки наладить контакт, если вдруг речь зайдет про благое дело. Во всяком случае такое впечатление после себя оставляет визит американской делегацией во главе с Джоном Коулом к белорусскому Президенту.

Нетипично? Весьма! Крупнейший политический игрок на мировой арене приезжает в относительно небольшую страну Беларусь не для того, чтобы ее завоевывать или ссориться. Не для того, чтобы диктовать условия, угрожать или что-то навязывать. Американская делегация приезжает в Минск разговаривать, обсуждать не только белорусско-американские отношения, но и зоны международной конфликтности. Даже те кейсы, к которым на данный момент США имеет самое непосредственное отношение.