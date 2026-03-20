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Что помогает актерам перевоплощаться – объяснила психолог

20 марта 2026 17:26
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Есть любопытное утверждение специалистов: на самом деле актеры не притворяются. Они реально проживают роль, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Кто может учиться театральному мастерству – рассказал заслуженный артист БССР.

Что помогает актерам перевоплощаться – объяснила психолог-2

Виктория Протас, кризисный психолог:
Актеры берут, прежде всего, не маску. Они берут воспоминание из своего головного мозга, из своего опыта. Оттуда достают это воспоминание. Через это воспоминание, которое похоже на какую-то роль, проживают эту роль. Как говорил известный преподаватель по актерскому мастерству, что вы еще малыши, потому что настоящий актер – это битый актер жизнью. То есть, чем больше у тебя опыта жизненного, тем больше у тебя есть возможности взять кусочки воспоминаний и выдать непосредственно в мир в виде пьесы, роли и проиграть это. Зритель думает о том, что он проигрывает здесь и сейчас. Но на самом деле это именно то воспоминание, которое подходит под эту роль. Оно помогает проживать эту роль.

Подробности в видео.

# Виктория Протас # Театр

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