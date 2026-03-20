Те, кто обеспечивают комфорт и чистоту. В преддверии профессионального праздника в Московском районе чествовали лучших работников ЖКХ и бытового обслуживания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Благодарности и награды за добросовестный труд получили порядка 100 человек.
Это специалисты самых разных профессий – от слесарей-сантехников и электрогазосварщиков до инженеров и дворников. Это люди которые ежедневно обеспечивают комфорт горожан. Масштаб этой работы особенно нагляден на примере планов на 2026 год.
Так, в Московском районе запланирован капитальный ремонт 18 жилых домов. Заботятся работники коммунальной сферы и о том, чтобы район оставался зеленым и уютным. В 2026 году его территорию украсят порядка тысячи деревьев и 6 тысяч кустарников.
Более 47 тысяч деревьев и кустарников планируют высадить в Минске в 2026 году.
Виктор Бордун, начальник ЖЭС-108 Московского района:
В сфере коммунального услуг работаю более 15 лет. Конечно, очень приятно, когда происходят такие мероприятия, когда отмечают этот тяжелый труд людей, кто работает в нем. Поэтому не всегда этот труд виден всем людям, но, тем не менее, его необходимо кому-то тоже выполнять.
Владимир Горячев, инженер сектора технического надзора отдела капитального ремонта ЖКХ Московского района:
Замены лифтов – направление ответственное. Лифт, как элемент повышенной опасности. Необходимо следить за охраной труда и соблюдением техники безопасности, конечно. В этом году запланирована замена в Московском районе 79 единиц лифтового оборудования.
Всего же в столице в сфере ЖКХ ежедневно трудятся около 18 тысяч человек, за которыми закреплено 7 тысяч дворов, а также 15 тысяч гектаров озелененных территорий, парков и скверов.