Те, кто обеспечивают комфорт и чистоту. В преддверии профессионального праздника в Московском районе чествовали лучших работников ЖКХ и бытового обслуживания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Благодарности и награды за добросовестный труд получили порядка 100 человек.

Это специалисты самых разных профессий – от слесарей-сантехников и электрогазосварщиков до инженеров и дворников. Это люди которые ежедневно обеспечивают комфорт горожан. Масштаб этой работы особенно нагляден на примере планов на 2026 год. Так, в Московском районе запланирован капитальный ремонт 18 жилых домов. Заботятся работники коммунальной сферы и о том, чтобы район оставался зеленым и уютным. В 2026 году его территорию украсят порядка тысячи деревьев и 6 тысяч кустарников. Более 47 тысяч деревьев и кустарников планируют высадить в Минске в 2026 году.