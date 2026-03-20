Современную сенсорную комнату открыли в 4-й городской детской поликлинике Минска

Для развития, лечения и реабилитации. Специальную сенсорную комнату открыли в 4-й детской поликлинике. Это интерактивное пространство для занятий с ребятами, которые имеют нарушения психофизического развития. В учреждении здравоохранения уже 10 лет работает Центр раннего вмешательства. Он предназначен для детей до 3 лет, у которых есть сложности с восприятием звуков, света, тактильными ощущениями или координацией, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Тему проложил Михаил Ракутин.

В Центре раннего вмешательства Фрунзенского района открылся уникальный зал по сенсорной интеграции и нейрокоррекции. Внутри целый развивающий комплекс, где помогают детям до 3 лет выстраивать правильные нейронные связи. В комфортной и безопасной среде под руководством психологов, неврологов и дефектологов малыши учатся снижать тревожность, концентрировать внимание и лучше воспринимать собственное тело.

Татьяна Гудная, врач-детский невролог, заведующая Центра раннего вмешательства 4-й городской детской клинической поликлиники:

Сенсорная комната – это пространство, помещение, в котором мы будем углубленно работать с сенсорными системами вкусового восприятия, слуха. Это зрение наше, это тактильная система. И детки, у которых есть особенности психофизического развития, зачастую испытывают трудности, в том числе и по причине нарушения сенсорной интеграции. Сенсорная интеграция – это анализ мозгом той информации, которую мозг получил с помощью органов чувств из внешней среды, анализировал ее и выдал нам ответ в виде какого-то поведения ребенка.

Ранее специалисты использовали отдельные элементы сенсорной интеграции в своих кабинетах. А теперь для занятий создано целое пространство, где все игрушки и приспособления работают на достижение конкретных целей. Наталья Сокова, жительница Минска:

Я мама этого замечательного малыша, которого зовут Михаил. В Центр раннего вмешательства мы ходим чуть больше года. Абсолютно счастливы, что мы сюда попали, потому что здесь замечательные педагоги и врачи. Очень многое изменилось в лучшую сторону. Ребенок начал коммуницировать, складывать сортеры.

Светлана Давидович, главный врач 4-й городской детской клинической поликлиники:

Первые 3 года – это самые важные годы в абилитации таких детей, потому что именно в этом возрасте мозг наиболее пластичен. И сформировать посредством таких занятий нейронные связи проще, чтобы в дальнейшем выйти ребенку в социум, в детский сад. Значительную поддержку в создании зала оказал и бизнес. Спонсоры выделили средства, что позволило, наполнить помещение необходимым для коррекции оборудованием.