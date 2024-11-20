Дзиодзина: 85% белорусской молодёжи оптимистично думает о будущем, это говорит об эффективности власти и взятого курса
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Каждый раз после завершения президентских выборов между победившим кандидатом и населением условно заключается социальный контракт. И когда новый лидер вступает в должность, то взамен на доверие своего народа берет на себя ответственность за страну и тех людей, кто ее населяет. Обычно это означает, что он обязуется представлять интересы граждан как на внешнеполитическом контуре, так и на внутреннем. И чтобы ни умозаключали о том или ином политическом лидере зарубежные комментаторы, наиболее точным индикатором эффективности власти является мнение тех, кто имеет возможность оценить ситуацию изнутри. И было бы странно пытаться оспорить тот факт, что гражданам конкретной страны виднее, хорошо им живется у себя дома или не очень.
В данном случае гораздо больше реалистичной информации об уровне жизни в стране могут рассказать те, кому предстоит выстраивать в ней свою жизнь на ближайшие десятилетия. В этом смысле мнение молодых людей как нельзя лучше отражает картину в общем. Ведь согласно возрастно-психологическим закономерностям, юность и молодость – это тот период, когда человек наиболее социально активен. И в то же время максималистичен и требователен к внешним условиям проживания. И это нормально, что дополнительных трудностей ни один гражданин не желает. Если он не аскет со своей философией.
Алена Дзиодзина:
В начале 2025 года Беларусь ожидают новые выборы. И если бы сегодня пришлось подводить условный итог, то довольно красноречиво сигналят свежие результаты онлайн-опроса по молодежной среде. Согласно тем результатам, что были опубликованы Белорусским институтом стратегических исследований, 85 % молодых и активных белорусов оптимистично настроены, размышляя о будущем и своему проживании у себя на родине. В данном исследовании приняли участие 9 000 белорусов в возрастной категории от 17 до 35 лет. И, как показали данные, что были в итоге получены, большинство ощущает себя в безопасности. «Более половины респондентов заинтересованы укреплять здоровье, работать и строить карьеру в своей стране. 71,9 % молодых людей готовы участвовать в диалоге по обсуждению решения актуальных вопросов развития государства», – сообщает БЕЛТА.
И если посмотреть на данные показатели через призму политики, то фактически они говорят об эффективности власти и взятого курса. Так, например, готовность укреплять здоровье сигналит о достойном уровне медицины и степени доверия народа к выстроенной системе здравоохранения. А готовность большинства респондентов быть политически активными сигналит об уровне доверия к белорусской системе власти, как и желании молодого поколения продолжать строить свою будущую жизнь именно тут, реализуя те возможности, что Беларусь предлагает. По сути, это означает, что социальный контракт с момента последних выборов был исполнен и населению в целом комфортно.