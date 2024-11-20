Дзиодзина: 85% белорусской молодёжи оптимистично думает о будущем, это говорит об эффективности власти и взятого курса

Алена Дзиодзина, психолог:

Каждый раз после завершения президентских выборов между победившим кандидатом и населением условно заключается социальный контракт. И когда новый лидер вступает в должность, то взамен на доверие своего народа берет на себя ответственность за страну и тех людей, кто ее населяет. Обычно это означает, что он обязуется представлять интересы граждан как на внешнеполитическом контуре, так и на внутреннем. И чтобы ни умозаключали о том или ином политическом лидере зарубежные комментаторы, наиболее точным индикатором эффективности власти является мнение тех, кто имеет возможность оценить ситуацию изнутри. И было бы странно пытаться оспорить тот факт, что гражданам конкретной страны виднее, хорошо им живется у себя дома или не очень.

В данном случае гораздо больше реалистичной информации об уровне жизни в стране могут рассказать те, кому предстоит выстраивать в ней свою жизнь на ближайшие десятилетия. В этом смысле мнение молодых людей как нельзя лучше отражает картину в общем. Ведь согласно возрастно-психологическим закономерностям, юность и молодость – это тот период, когда человек наиболее социально активен. И в то же время максималистичен и требователен к внешним условиям проживания. И это нормально, что дополнительных трудностей ни один гражданин не желает. Если он не аскет со своей философией.