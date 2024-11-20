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А Солодуха будет? Пообщались с Настей Кравченко о ее первом сольном концерте

20 ноября 2024 11:37
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В минувшие выходные в столице, в художественной галерее Михаила Савицкого прошла презентация первого сольного концерта «Это я» популярной белорусской исполнительницы, суперфиналистки национального музыкального шоу «Фактор.BY» Насти Кравченко.

А сегодня она пришла в студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

А Солодуха будет? Пообщались с Настей Кравченко о ее первом сольном концерте-2

Александр Меженный, ведущий:
Сегодня концерт, в 19:00. Все фанаты, все поклонники соберут все песни вместе и будут подпевать. Поэтому мы не будем очень долго растягивать, просто хотим понимать, как ты дошла до такой жизни? Молодая, красивая – и вдруг раз, концерт сразу же.

Настя Кравченко, певец, блогер:
На самом деле, к этому очень долго шли. Начинали осознавать это, когда меня начали приглашать на часовые программы по городам. И я понимала то, что я с комфортом, с абсолютной легкостью выдерживаю всю программу, общаюсь, пою.

Юрий Царев, ведущий:
А песни хватит на сольник?

А Солодуха будет? Пообщались с Настей Кравченко о ее первом сольном концерте-4

Настя Кравченко:
Песен хватит. Хватит песен, потому что, помимо уже известных песен, прозвучат новенькие песни, которые выйдут в альбоме в декабре. 7-8 новых песен будет.

Юлия Самусенко, ведущая:
А Александр Солодуха будет принимать участие в концерте? Это же просто хит, который раскачал.

Настя Кравченко:
Конечно, будет! Он не мог это пропустить, мы сразу позвонили. Понятное дело, что он востребованный, популярный артист, и мы бы все приняли, мы бы все поняли, мы бы записали, чуть что, футажи какие-то. Но он сразу сказал: буду!

Подробности в видео.

# Концерт в Минске # Белорусские исполнители # Настя Кравченко # Александр Меженный # Юлия Самусенко # Юрий Царёв

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