А Солодуха будет? Пообщались с Настей Кравченко о ее первом сольном концерте
В минувшие выходные в столице, в художественной галерее Михаила Савицкого прошла презентация первого сольного концерта «Это я» популярной белорусской исполнительницы, суперфиналистки национального музыкального шоу «Фактор.BY» Насти Кравченко.
А сегодня она пришла в студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Александр Меженный, ведущий:
Сегодня концерт, в 19:00. Все фанаты, все поклонники соберут все песни вместе и будут подпевать. Поэтому мы не будем очень долго растягивать, просто хотим понимать, как ты дошла до такой жизни? Молодая, красивая – и вдруг раз, концерт сразу же.
Настя Кравченко, певец, блогер:
На самом деле, к этому очень долго шли. Начинали осознавать это, когда меня начали приглашать на часовые программы по городам. И я понимала то, что я с комфортом, с абсолютной легкостью выдерживаю всю программу, общаюсь, пою.
Юрий Царев, ведущий:
А песни хватит на сольник?
Настя Кравченко:
Песен хватит. Хватит песен, потому что, помимо уже известных песен, прозвучат новенькие песни, которые выйдут в альбоме в декабре. 7-8 новых песен будет.
Юлия Самусенко, ведущая:
А Александр Солодуха будет принимать участие в концерте? Это же просто хит, который раскачал.
Настя Кравченко:
Конечно, будет! Он не мог это пропустить, мы сразу позвонили. Понятное дело, что он востребованный, популярный артист, и мы бы все приняли, мы бы все поняли, мы бы записали, чуть что, футажи какие-то. Но он сразу сказал: буду!
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