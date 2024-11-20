А Солодуха будет? Пообщались с Настей Кравченко о ее первом сольном концерте

Александр Меженный, ведущий:

Сегодня концерт, в 19:00. Все фанаты, все поклонники соберут все песни вместе и будут подпевать. Поэтому мы не будем очень долго растягивать, просто хотим понимать, как ты дошла до такой жизни? Молодая, красивая – и вдруг раз, концерт сразу же.

Настя Кравченко, певец, блогер:

На самом деле, к этому очень долго шли. Начинали осознавать это, когда меня начали приглашать на часовые программы по городам. И я понимала то, что я с комфортом, с абсолютной легкостью выдерживаю всю программу, общаюсь, пою.

Юрий Царев, ведущий:

А песни хватит на сольник?