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Джордж Клуни о своей супруге: моя жена умнее меня и я от этого в восторге!

16 мая 2015 12:11
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Новости США. Американский актер Джордж Клуни, известный своими ролями в фильмах "Гравитация" и "Одиннадцать друзей Оушена", а также титулом одного из самых привлекательных мужчин планеты, посетил студию программы Good Morning America. В интервью 54-летний актер рассказал о предстоящей премьере фильма "Земля будущего" и своей супруге.

Джордж Клуни о своей супруге: моя жена умнее меня и я от этого в восторге!-1

Амаль Аламуддин, 37-летний адвокат по правам человека, стала женой "главного холостяка Голливуда" в сентябре 2014 года. Напомним, церемония прошла в Венеции.

Джордж Клуни о своей супруге: моя жена умнее меня и я от этого в восторге!-4

Джордж Клуни: впечатляющие факты из жизни «самого сексуального мужчины Голливуда» в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

Джордж Клуни, актер:
Сейчас я женатый мужчина. Все сильно изменилось. Я не могу быть счастливее, мы весело проводим время. Занимаемся ремонтом дома в Англии, много путешествуем. У нас есть правило: мы не должны быть в разлуке больше недели.

Моя жена умнее меня и я от этого в восторге!

Джордж Клуни о своей супруге: моя жена умнее меня и я от этого в восторге!-7

До встречи с Амаль, Клуни встречался с актрисами Келли Престон и Рене Зеллвегер, моделями Элизабеттой Каналис и Стэйси Киблер, а также был женат на актрисе Талии Балсам.

Джордж Клуни о своей супруге: моя жена умнее меня и я от этого в восторге!-10

Джордж Клуни о своей супруге: моя жена умнее меня и я от этого в восторге!-12

Джордж Клуни о своей супруге: моя жена умнее меня и я от этого в восторге!-14

Джордж Клуни о своей супруге: моя жена умнее меня и я от этого в восторге!-16

Джордж Клуни о своей супруге: моя жена умнее меня и я от этого в восторге!-18

Также актер рассказал о предстоящей премьере фильма "Земля будущего", в котором он сыграл главную роль.

Джордж Клуни, актер:
Это фильм о том, как мы перестаем делать то, что должны и начинаем мечтать.

Джордж Клуни о своей супруге: моя жена умнее меня и я от этого в восторге!-21

# общество # Фотофакт # Звезды # Джордж Клуни # Амаль Аламуддин

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