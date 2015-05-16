Джордж Клуни о своей супруге: моя жена умнее меня и я от этого в восторге!

Новости США. Американский актер Джордж Клуни, известный своими ролями в фильмах "Гравитация" и "Одиннадцать друзей Оушена", а также титулом одного из самых привлекательных мужчин планеты, посетил студию программы Good Morning America. В интервью 54-летний актер рассказал о предстоящей премьере фильма "Земля будущего" и своей супруге.

Амаль Аламуддин, 37-летний адвокат по правам человека, стала женой "главного холостяка Голливуда" в сентябре 2014 года. Напомним, церемония прошла в Венеции .

Джордж Клуни: впечатляющие факты из жизни «самого сексуального мужчины Голливуда» в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

Джордж Клуни, актер:

Сейчас я женатый мужчина. Все сильно изменилось. Я не могу быть счастливее, мы весело проводим время. Занимаемся ремонтом дома в Англии, много путешествуем. У нас есть правило: мы не должны быть в разлуке больше недели.

Моя жена умнее меня и я от этого в восторге!