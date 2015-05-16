В Австралии прошел "дождь из пауков"

Новости Австралии. Житель Нового Южного Уэльса опубликовал на Facebook фотографию необычного природного явления. Миллионы пауков, будто спустившись с неба, опутали территорию его дома паутиной. Загадочное явление, названное "волосами ангела", впервые упоминалось еще в древнеегипетских папирусах. Некоторые ученые полагают, что оно связано с инопланетянами.

Йен Уотсон, столкнувшийся с этим феноменом, готовился к худшему, когда целая армия пауков появилась на его участке. Йен Уотсон:

Кто-нибудь сталкивался с "волосами ангела" – миллионом падающих с неба пауков? Позвоните ученым!