В Австралии прошел "дождь из пауков"
Новости Австралии. Житель Нового Южного Уэльса опубликовал на Facebook фотографию необычного природного явления. Миллионы пауков, будто спустившись с неба, опутали территорию его дома паутиной. Загадочное явление, названное "волосами ангела", впервые упоминалось еще в древнеегипетских папирусах. Некоторые ученые полагают, что оно связано с инопланетянами.
Йен Уотсон, столкнувшийся с этим феноменом, готовился к худшему, когда целая армия пауков появилась на его участке.
Йен Уотсон:
Кто-нибудь сталкивался с "волосами ангела" – миллионом падающих с неба пауков? Позвоните ученым!
"Волосы ангела" можно назвать своеобразной мировой миграцией пауков. Это может привести к тому, что целые поля оказываются покрытыми слоем паутины. Как правило, она пропадает под воздействием низкой температуры.