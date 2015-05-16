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В Австралии прошел "дождь из пауков"

16 мая 2015 12:05
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Новости Австралии. Житель Нового Южного Уэльса опубликовал на Facebook фотографию необычного природного явления. Миллионы пауков, будто спустившись с неба, опутали территорию его дома паутиной. Загадочное явление, названное "волосами ангела", впервые упоминалось еще в древнеегипетских папирусах. Некоторые ученые полагают, что оно связано с инопланетянами.

В Австралии прошел "дождь из пауков"-1

Йен Уотсон, столкнувшийся с этим феноменом, готовился к худшему, когда целая армия пауков появилась на его участке.

Йен Уотсон:
Кто-нибудь сталкивался с "волосами ангела" – миллионом падающих с неба пауков? Позвоните ученым!

В Австралии прошел "дождь из пауков"-4

В Австралии прошел "дождь из пауков"-6

"Волосы ангела" можно назвать своеобразной мировой миграцией пауков. Это может привести к тому, что целые поля оказываются покрытыми слоем паутины. Как правило, она пропадает под воздействием низкой температуры.

# общество # Фотофакт # Природные явления # Йен Уотсон

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