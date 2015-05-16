Памела Андерсон развелась с третьим мужем, который называл ее "серийной убийцей детей"

Новости США. Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон оформила официальный развод со своим третьим мужем, кинопродюссером Риком Саломоном. Долгий развод супругов сопровождался постоянными скандалами и ссорами. Так, например, Саломон называл бывшую супругу «серийной убийцей детей», а также обвинял ее в похищении его собаки.

С 1995 по 1998 год Памела была замужем за барабанщиком американской рок группы Mötley Crüe Томми Ли. В этом браке она родила двух сыновей, Брэндона Томаса Ли в 1996 и Дилана Джаггера Ли в 1997. В 1995 году у Памелы случился выкидыш.

В 2006-2007 годах модель была замужем за рок-музыкантом Кид Роком. В 2006 году у Памелы снова был выкидыш.

В 2007 году она в первый раз вышла замуж за Рика Саломон, но их брак был аннулирован спустя два месяца. В 2014 году пара поженилась снова, но спустя полгода Памела подала на развод. В совместном заявлении Андерсон и Саломон поделились своими чувствами по отношению к происходящему.

Памела Андерсон, Рик Саломон:

Развод может быть резким и жестоким. Мы приносим свои извинения нашим семьям и друзьям за причиненные страдания. Мы наконец пришли к мирному соглашению и готовы двигаться дальше.