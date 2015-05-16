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Памела Андерсон развелась с третьим мужем, который называл ее "серийной убийцей детей"

16 мая 2015 12:00
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Новости США. Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон оформила официальный развод со своим третьим мужем, кинопродюссером Риком Саломоном. Долгий развод супругов сопровождался постоянными скандалами и ссорами. Так, например, Саломон называл бывшую супругу «серийной убийцей детей», а также обвинял ее в похищении его собаки.

Памела Андерсон развелась с третьим мужем, который называл ее "серийной убийцей детей"-1

Памела Андерсон развелась с третьим мужем, который называл ее "серийной убийцей детей"-3

С 1995 по 1998 год Памела была замужем за барабанщиком американской рок группы Mötley Crüe Томми Ли. В этом браке она родила двух сыновей, Брэндона Томаса Ли в 1996 и Дилана Джаггера Ли в 1997. В 1995 году у Памелы случился выкидыш.

Памела Андерсон развелась с третьим мужем, который называл ее "серийной убийцей детей"-6

Памела Андерсон развелась с третьим мужем, который называл ее "серийной убийцей детей"-8

Памела Андерсон развелась с третьим мужем, который называл ее "серийной убийцей детей"-10

В 2006-2007 годах модель была замужем за рок-музыкантом Кид Роком. В 2006 году у Памелы снова был выкидыш.

Памела Андерсон развелась с третьим мужем, который называл ее "серийной убийцей детей"-13

В 2007 году она в первый раз вышла замуж за Рика Саломон, но их брак был аннулирован спустя два месяца. В 2014 году пара поженилась снова, но спустя полгода Памела подала на развод. В совместном заявлении Андерсон и Саломон поделились своими чувствами по отношению к происходящему.

Памела Андерсон, Рик Саломон:
Развод может быть резким и жестоким. Мы приносим свои извинения нашим семьям и друзьям за причиненные страдания. Мы наконец пришли к мирному соглашению и готовы двигаться дальше. 

# общество # Фотофакт # Развод

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