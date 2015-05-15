Санаторий «Спутник» назван «Лучшим экспортером года» в Беларуси в своей номинации

Новости Беларуси. Все более популярным становится отдых в Беларуси. В наши здравницы приезжают гости из ближнего и дальнего зарубежья, и с каждым годом их количество растет. Что может привлекать туристов в Синеокую? Конечно, чистый воздух, прекрасная природа и белорусское гостеприимство.

Развитие туристической сферы в стране делает наши здравницы востребованными и стабильно развивающимися. Одним из таких успешных санаториев является «Спутник». Он удостоен диплома конкурса «Лучший экспортёр года Беларуси». Как принимает санаторий гостей, сюжет программы Новости «24 часа» на СТВ.

Трудно поверить, но еще 10 лет назад на месте аккуратных домиков-гостиниц и современного здания были только развалины старого, еще советского пансиона и густые заросли. Теперь санаторий предлагает своим гостям комплексное оздоровление через отдых в красивом месте и более двух сотен медицинских процедур.

Александр Варанелис, заместитель директора по медицинской части санатория «Спутник»:

Слово «курорт» переводится, как «место, которое лечит». Оно должно лечить, используя все факторы – и природные, и медицинские, а также такие, как развлечения, погружение в релаксацию. Все это в комплексе улучшает состояние наших пациентов.

Собственный кинотеатр, ресторан, бассейн. Постояльцам есть, чем занять свое время. Но особая гордость «Спутника» – спа-салон, который объединил банные традиции разных частей мира, комнаты релаксации, массаж с эффектом парения на воде и тренажерный зал. Причем все оборудование – самое современное и не имеет аналогов в нашей стране.

Владимир Сержант, директор санатория «Спутник»:

Спа-центр – это не только кабинеты. Это полный комплекс всех спа-процедур. Это так изюминка, которая притягивает клиентов. То, что они здесь могут увидеть большее разнообразие, получить больше удовольствия, больше отдыха.

Директор признается, что все – от концепции до дизайна придумывали лично. Даже овощи Владимир Францевич в санаторий выбирает сам. Покупает в церковном приходе. Говорит, там без нитратов. Такое внимание к «Спутнику» возвращается в виде нескончаемого потока гостей.

Екатерина Кокорева, турист (Россия):

Решили провести один из отпусков в Беларуси. Выбрали этот санаторий, о чем не пожалели.

Артем Петров, турист (Россия):

Комплексный подход к лечению, питание очень понравилось, природа понравилась.

И если санаторий давно получил признание среди туристов, то статус на уровне государственном подтвердил только накануне. Предприятие было названо «Лучшим экспортером года» в своей номинации. Ведь услугами оздоровительного центра пользуются преимущественно иностранцы. Только в прошлом году представители более 20 стран посетили санаторий.