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Джо Байден сообщил о смерти одной из своих овчарок

20 июня 2021 12:51
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Новости США. Президент и первая леди США объявили о кончине своей немецкой овчарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джо Байден сообщил о смерти одной из своих овчарок-1

Чемп был постоянным и любимым компаньоном семьи в течение последних 13 лет. Байден получил его вместе с еще одним щенком в подарок, когда был избран вице-президентом. С избранием на пост главы государства овчарка поселилась в Белом доме после четырехлетнего отсутствия там животных.

Джо Байден сообщил о смерти одной из своих овчарок-4

Дональд Трамп был первым президентом после Эндрю Джонсона, вступившего на пост в 1860-м, который не разделил президентскую роскошь с собакой или кошкой.

# Животные # общество # Джо Байден # Дональд Трамп # Эндрю Джонсон # Джилл Байден # Фотофакт

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