Джо Байден сообщил о смерти одной из своих овчарок

Новости США. Президент и первая леди США объявили о кончине своей немецкой овчарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемп был постоянным и любимым компаньоном семьи в течение последних 13 лет. Байден получил его вместе с еще одним щенком в подарок, когда был избран вице-президентом. С избранием на пост главы государства овчарка поселилась в Белом доме после четырехлетнего отсутствия там животных.