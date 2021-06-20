Александр Лукашенко: врач и учитель – это зеркало любого государства, будьте достойны этого звания

Новости Беларуси. Высокая компетентность и безграничное милосердие – основные качества людей, которые отмечают 20 июня профессиональный праздник. Это врачи, медсестры, фельдшеры, младший медперсонал, специалисты лабораторной диагностики и санитарно-эпидемиологической службы, ученые-фармацевты и провизоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их с Днем медицинского работника поздравил Президент.

Накануне Александр Лукашенко это сделал лично. Во время общения с коллективом 2-й городской детской клинической больницы речь шла не только о системе здравоохранения в Минске, но и о личных качествах тех, кем по праву гордится страна. «Врач и учитель – это зеркало любого государства, будьте достойны этого звания», – резюмировал Президент. Александр Лукашенко – врачам: ни в коем случае не допускайте, чтобы белые халаты стали грязными