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Александр Лукашенко: врач и учитель – это зеркало любого государства, будьте достойны этого звания

20 июня 2021 11:33
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Новости Беларуси. Высокая компетентность и безграничное милосердие – основные качества людей, которые отмечают 20 июня профессиональный праздник. Это врачи, медсестры, фельдшеры, младший медперсонал, специалисты лабораторной диагностики и санитарно-эпидемиологической службы, ученые-фармацевты и провизоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их с Днем медицинского работника поздравил Президент.

Александр Лукашенко: врач и учитель – это зеркало любого государства, будьте достойны этого звания-1

Накануне Александр Лукашенко это сделал лично. Во время общения с коллективом 2-й городской детской клинической больницы речь шла не только о системе здравоохранения в Минске, но и о личных качествах тех, кем по праву гордится страна. «Врач и учитель – это зеркало любого государства, будьте достойны этого звания», – резюмировал Президент.

Александр Лукашенко – врачам: ни в коем случае не допускайте, чтобы белые халаты стали грязными

Александр Лукашенко: врач и учитель – это зеркало любого государства, будьте достойны этого звания-4

И в этот праздничный, но для многих обычный рабочий день в больницах и службах скорой помощи медики продолжают нести службу, борясь за жизни и здоровье своих пациентов несмотря ни на что. Работа у них такая и призвание – в любую минуту помогать и спасать, не щадя себя.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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