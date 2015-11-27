Дженнифер Лоуренс рассказала об унизительном знакомстве с Копполой и других своих «проколах»
Новости США. Она известна своими очаровательными оплошностями и падениями на красной ковровой дорожке, но один из случаев все же кажется перебором даже для Дженнифер Лоуренс...
Знаменитая актриса стала гостьей передачи «Ночное шоу с Джимми Фэллоном». В котором поделилась подробностями своего унизительного знакомства с Фрэнсисом Фордом Копполой.
Дженнифер Лоуренс:
Это случилось в Париже. Я была в одном из этих классных платьев с молнией от Тома Форда.
Фото: Дженнифер Лоуренс приветствует зрителей «Ночного шоу с Джимми Фэллоном»
Молодая оскороносная актриса рассказала о том, как набиралась смелости, чтобы представиться знаменитому создателю «Крестного отца» и другим людям за столом.
Дженнифер Лоуренс:
Все происходило в ресторане. Я была босой, но понадеялась, что этого никто не заметит. Я ходила вокруг столов, представлялась и пожимала руки абсолютно всем. Тогда еще никто не знал меня. Потом я вернулась к своему столику и обнаружила, что мое платье была полностью расстегнуто, и все могли видеть мои трусы. Таким образом,
я была босиком, в расстегнутом платье... и все могли рассмотреть мое нижнее белье [Смеется].
Американская актриса, казалось, собиралась сообщить обо всех самых неудобных моментах своей жизни.
Например, она также рассказала, как
на церемонии награждения фильма «Мой парень – псих» в 2012 году приняла какую-то женщину за умершую актрису Элизабет Тейлор.
Дженнифер Лоуренс:
Я просто стояла в углу и пила шампанское. Увидела эту женщину и начала осыпать ее комплиментами и восхищаться ее достижениями, как будто она и есть Элизабет Тейлор. Это было очень неудобно, так как я не знаю ни одного ее фильма. Мимо нас прошли мои знакомые, которые и дали мне знать, что это не знаменитая актриса.
Тогда я просто сбежала, причем бежала так быстро, что у меня с ноги упала туфля, и я врезалась в стену.
Фото. Лоуренс получила «Оскар» как актриса 2012 года за роль в фильме «Мой парень — псих»
Кстати, после своих знаменитых падений на церемонии вручения премии «Оскар», Дженнифер Лоуренс не стала менее неуклюжей.
Дженнифер Лоуренс:
Я падаю буквально в каждом городе, в котором бываю, и каждый раз это сводит меня с ума. В своей недавней поездке я разлила йогурт в самолете, так что потом там все время пахло прокисшим молоком.
Фото. Лоуренс на вручении премии «Оскар» в 2012 году
В настоящее время Дженнифер Лоуренс принимает участие в рекламной кампании фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II», а также нового фильма, в котором актриса снялась с Робертом де Ниро.
Премьера картины «Джой» состоится на Рождество, 25 декабря.
Фото. Дженнифер Лоуренс в фильме «Джой»
Прокомментировала актриса и свои отношения с коллегами по съемкам фильма «Голодные игры».
Дженнифер Лоуренс:
Мы не прощались, ведь мы очень подружились во время съемок, мы просто стали зависимы друг от друга. Наверное, врач назвал бы такие отношения нездоровыми, но это все от зависти.
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Фото. «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II»
Во время шоу Лоуренс с ведущим Джимми Фэллоном, переодевшись в яркие странные костюмы, также показывала зрителям нелепые танцевальные движения. Неуклюжей Дженнифер Лоуренс удалось при этом ни разу не упасть.
Дженнифер Лоуренс – о славе, «Голодных играх», пони Маффине и культе еды. Читайте в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые»!
Перевод с The Daily Mail.: Лилия Соломенкова