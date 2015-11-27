Дженнифер Лоуренс рассказала об унизительном знакомстве с Копполой и других своих «проколах»

Новости США. Она известна своими очаровательными оплошностями и падениями на красной ковровой дорожке, но один из случаев все же кажется перебором даже для Дженнифер Лоуренс... Знаменитая актриса стала гостьей передачи «Ночное шоу с Джимми Фэллоном». В котором поделилась подробностями своего унизительного знакомства с Фрэнсисом Фордом Копполой. Дженнифер Лоуренс: Это случилось в Париже. Я была в одном из этих классных платьев с молнией от Тома Форда.



Фото: Дженнифер Лоуренс приветствует зрителей «Ночного шоу с Джимми Фэллоном»

Молодая оскороносная актриса рассказала о том, как набиралась смелости, чтобы представиться знаменитому создателю «Крестного отца» и другим людям за столом. Дженнифер Лоуренс:

Все происходило в ресторане. Я была босой, но понадеялась, что этого никто не заметит. Я ходила вокруг столов, представлялась и пожимала руки абсолютно всем. Тогда еще никто не знал меня. Потом я вернулась к своему столику и обнаружила, что мое платье была полностью расстегнуто, и все могли видеть мои трусы. Таким образом, я была босиком, в расстегнутом платье... и все могли рассмотреть мое нижнее белье [Смеется].

Американская актриса, казалось, собиралась сообщить обо всех самых неудобных моментах своей жизни. Например, она также рассказала, как на церемонии награждения фильма «Мой парень – псих» в 2012 году приняла какую-то женщину за умершую актрису Элизабет Тейлор. Дженнифер Лоуренс:

Я просто стояла в углу и пила шампанское. Увидела эту женщину и начала осыпать ее комплиментами и восхищаться ее достижениями, как будто она и есть Элизабет Тейлор. Это было очень неудобно, так как я не знаю ни одного ее фильма. Мимо нас прошли мои знакомые, которые и дали мне знать, что это не знаменитая актриса. Тогда я просто сбежала, причем бежала так быстро, что у меня с ноги упала туфля, и я врезалась в стену.



Фото. Лоуренс получила «Оскар» как актриса 2012 года за роль в фильме «Мой парень — псих»

Кстати, после своих знаменитых падений на церемонии вручения премии «Оскар», Дженнифер Лоуренс не стала менее неуклюжей. Дженнифер Лоуренс:

Я падаю буквально в каждом городе, в котором бываю, и каждый раз это сводит меня с ума. В своей недавней поездке я разлила йогурт в самолете, так что потом там все время пахло прокисшим молоком.



Фото. Лоуренс на вручении премии «Оскар» в 2012 году

В настоящее время Дженнифер Лоуренс принимает участие в рекламной кампании фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II», а также нового фильма, в котором актриса снялась с Робертом де Ниро. Премьера картины «Джой» состоится на Рождество, 25 декабря.



Фото. Дженнифер Лоуренс в фильме «Джой»

Прокомментировала актриса и свои отношения с коллегами по съемкам фильма «Голодные игры». Дженнифер Лоуренс:

Мы не прощались, ведь мы очень подружились во время съемок, мы просто стали зависимы друг от друга. Наверное, врач назвал бы такие отношения нездоровыми, но это все от зависти. 5 причин, из-за которых стоит (особенно парням) посмотреть «Голодные игры» – здесь!



Фото. «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II»

Во время шоу Лоуренс с ведущим Джимми Фэллоном, переодевшись в яркие странные костюмы, также показывала зрителям нелепые танцевальные движения. Неуклюжей Дженнифер Лоуренс удалось при этом ни разу не упасть.