Черный день: 13 историй о том, почему пятница, 13-ое – самый неудачный день в году

Оказывается, у боязни «Пятницы, 13» есть своё название. Фриггатрискаидекафобия – это сочетание боязни пятниц и уверенности, что число 13 действительно приносит неудачу.

Чем же пятница, да еще и 13-го так не угодила людям и почему этот день привлекает столько внимания? Версия 1: легенда о «Пятнице 13» берёт своё начало в Библии. Например, Иуда Искариот, апостол, предавший Иисуса Христа, был описан, как «13-й гость» на Тайной вечере. Существует также мнение, что именно в пятницу начался Великий потоп во времена Ноя, Ева соблазнила Адама запрещённым плодом, умер Иисус Христос.



Фото. Тайная вечеря (Леонардо да Винчи)

Версия 2: легенда уходит корнями в скандинавскую мифологию. Локи, полубог хитрости и обмана, стал 13-м гостем, которого не пригласили на праздник. Он разозлился и вызвал хаос, что привело к смерти Бальдра, хорошего бога.



Фото. Изображения Локи со страниц древнеисландского манускрипта / Локи

В 2015 году целых три пятницы выпало на 13-ое число – в феврале, марте и ноябре. И многие очень серьёзно восприняли, да и вообще воспринимают эту дату. Daily Mirror предложил читателям 13 случаев из современной истории Великобритании о неудачах в пятницу 13-го. 13 – Серия серьёзных неудач британского кондуктора

Кондуктор на пенсии Боб Ренфри из Северного Уэльса решил проводить каждую пятницу 13-го в кровати после серии неудач, которые произошли с ним в этот роковой день: он лишился 4 автомобилей, был уволен с работы, упал в реку, попал в аварию на мотоцикле и врезался в стеклянную дверь. 12 – … и это не закончилось даже после его смерти. В 1998, когда Боб умер от рака, на его вдову Бетти, упавшую с лестницы в предыдущую пятницу 13-го, упал водосточный жёлоб, после чего её срочно госпитализировали. Был случай, когда Боб случайно попал в Бетти палкой, которую бросал собаке. Чтобы отдать должное такое цепи совпадений, родственники решили похоронить Боба в пятницу, 13 марта. Однако именно в этот день все похоронные бюро были заняты. 11 – Не такой уж счастливый конец...

Бывший нападающий футбольного клуба Сандерленд Майкл Чопра расстался с женой Хизер Суон всего через три недели после свадьбы, стоимостью почти 400 тысяч долларов. Угадайте, в какой день они поженились? Конечно же, церемония прошла в пятницу, 13 июня 2008 года. 10 – Даже пребывание в постели не помогло этому человеку. Пятница, 13 августа 1976 года – особенно неудачный день для нью-йоркца Даза Бакстера. Он решил остаться в постели, чтобы избежать неудач в этот день. Однако пол в его квартире рухнул, мужчина пролетел 6 этажей, что и привело к его смерти. 9 – Самый неудачный день в жизни молодой пары.

У Мишель и Гэри Догерти была «незабываемая» свадьба в пятницу, 13 августа 2004 года. Во-первых, осиный рой налетел на гостей, пока они ожидали приезда Мишель. Её тетя Мэри Страчан разбила дорогущую камеру в попытке прихлопнуть насекомое, а когда Мишель наконец появилась, одна из ос залетела ей под платье, чем вызвала небывалую панику. После церемонии два автобуса, которые пара заказала для перевозки гостей, не смогли завестись. К тому же пара потеряла своё свадебное видео. 8 – Реальная катастрофа.

В пятницу, 13 октября 1972 года, самолёт, перевозивший команду по регби под названием Montevideo Old Christians из Уругвая, разбился на пути из Монтевидео в Сантьяго, Чили. 2 месяца спустя спасатели наконец нашли 14 выживших в этой катастрофе. Оказалось, что они спаслись, употребляя в пищу человеческую плоть 31 члена экипажа и пассажиров, погибших в катастрофе. В 1993 году на основе данных событий был снят фильм «Живые» с Итаном Хоуком в главной роли. 7 – Серьёзный несчастный случай.

В полнолуние в пятницу, 13 февраля 1987 года, 21-летний Роберт Буллард совершил попытку самоубийства, засунув голову в духовку и включив газ. Данный способ не сработал: совершить суицид таким способом в Великобритании уже невозможно, т.к. власти решили перейти со смертельно опасного кокосового газа на менее опасный природный газ. Однако щелчок выключателя привёл к взрыву, от которого пострадали мать молодого человека и полицейский. Сумма ущерба составила более 50 тысяч долларов. Роберт же остался цел и невредим. 6 – Самый невезучий человек Британии. Житель Манчестера Джон Шеридан был назван самым невезучим человеком Британии после следующей цепочки неудач: однажды за один день его машину угнали целых 5 раз, за два года он побывал в авариях 16 раз, за полгода в его доме взорвались 8 телевизоров, а также он потерял выигрыш в лотерею на сумму в 6 тысяч долларов, потому что постирал джинсы с лотерейным билетом в кармане. Пятница, 13 февраля 1998 года не стала исключением: машина Джона заглохла, потому что закончился бензин. Доброжелательный полицейский помог Джону, взяв его на буксир, после чего машина полицейского сломалась в гараже. Джон нашёл канистру с бензином, заправил автомобиль, завёл его, но потерял колесо, повернув за угол. Возвращался домой он на автобусе, который также сломался. Уже передвигаясь пешком он понял, что оставил ключи в машине, и ему пришлось возвращаться, чтобы узнать, на месте ли его машина. 5 – Неудачный выбор костюма на вечеринку.

В апреле 2008 года полицейский вертолёт и вооружённый отряд Thames Valley нагрянули в Байсестер, графство Оксфордшир, получив сообщения о том, что человек гуляет по центру города с бензопилой в руках. Они обнаружили, что мужчина всего лишь одевался на вечеринку в костюм Джейсона из серии фильмов «Пятница 13». Представитель полиции:

Мы обнаружили, что он удалил лезвия из бензопилы, а это был всего лишь костюм, который он надел на тематическую вечеринку. Наши офицеры предупредили, чтобы он спрятал своё снаряжение, иначе он получит штраф. 4 – Капризы природы. В пятницу, 13 октября 2006 года в Нью-Йорке выпало рекордное количество снега – 90 см. Хаос, вызванный этим явлением, унёс три жизни и нанёс ущерб в 130 млн долларов. 3 – Смерть рэпера Тупака Шакура.

13 сентября 1996 года рэпер Тупак Шакур скончался от ран, полученных при обстреле неизвестными 6 сентября, через неделю после триумфального возвращения Майка Тайсона с боем против Брюса Селдона в Лас-Вегасе. После кремации его друзья и соратники смешали его пепел с марихуаной и выкурили. 2 – Никто не пришёл на открытие аттракциона.

13 марта 2009 года в парке развлечений Thorpe Park в Великобритании состоялось открытие аттракциона «Пила: Поездка», созданного по мотивам знаменитого фильма ужасов. Похоже, проклятие пятницы 13 сыграло свою роль, т.к. аттракцион вскоре закрыли по техническим причинам. 1 – Простое совпадение?