Черный день: 13 историй о том, почему пятница, 13-ое – самый неудачный день в году

Оказывается, у боязни «Пятницы, 13» есть своё название.
Фриггатрискаидекафобия – это сочетание боязни пятниц и уверенности, что число 13 действительно приносит неудачу.
Оказывается, у боязни «Пятницы, 13» есть своё название.
Фриггатрискаидекафобия – это сочетание боязни пятниц и уверенности, что число 13 действительно приносит неудачу.
Чем же пятница, да еще и 13-го так не угодила людям и почему этот день привлекает столько внимания?
Версия 1: легенда о «Пятнице 13» берёт своё начало в Библии.
Например, Иуда Искариот, апостол, предавший Иисуса Христа, был описан, как «13-й гость» на Тайной вечере.
Существует также мнение, что именно в пятницу начался Великий потоп во времена Ноя, Ева соблазнила Адама запрещённым плодом, умер Иисус Христос.
Фото. Тайная вечеря (Леонардо да Винчи)
Версия 2: легенда уходит корнями в скандинавскую мифологию.
Локи, полубог хитрости и обмана, стал 13-м гостем, которого не пригласили на праздник. Он разозлился и вызвал хаос, что привело к смерти Бальдра, хорошего бога.
Фото. Изображения Локи со страниц древнеисландского манускрипта / Локи
В 2015 году целых три пятницы выпало на 13-ое число – в феврале, марте и ноябре. И многие очень серьёзно восприняли, да и вообще воспринимают эту дату.
Daily Mirror предложил читателям 13 случаев из современной истории Великобритании о неудачах в пятницу 13-го.
13 – Серия серьёзных неудач британского кондуктора
Кондуктор на пенсии Боб Ренфри из Северного Уэльса решил проводить каждую пятницу 13-го в кровати после серии неудач, которые произошли с ним в этот роковой день: он лишился 4 автомобилей, был уволен с работы, упал в реку, попал в аварию на мотоцикле и врезался в стеклянную дверь.
12 – … и это не закончилось даже после его смерти.
В 1998, когда Боб умер от рака, на его вдову Бетти, упавшую с лестницы в предыдущую пятницу 13-го, упал водосточный жёлоб, после чего её срочно госпитализировали.
Был случай, когда Боб случайно попал в Бетти палкой, которую бросал собаке.
Чтобы отдать должное такое цепи совпадений, родственники решили похоронить Боба в пятницу, 13 марта. Однако именно в этот день все похоронные бюро были заняты.
11 – Не такой уж счастливый конец...
Бывший нападающий футбольного клуба Сандерленд Майкл Чопра расстался с женой Хизер Суон всего через три недели после свадьбы, стоимостью почти 400 тысяч долларов.
Угадайте, в какой день они поженились? Конечно же, церемония прошла в пятницу, 13 июня 2008 года.
10 – Даже пребывание в постели не помогло этому человеку.
Пятница, 13 августа 1976 года – особенно неудачный день для нью-йоркца Даза Бакстера.
Он решил остаться в постели, чтобы избежать неудач в этот день. Однако пол в его квартире рухнул, мужчина пролетел 6 этажей, что и привело к его смерти.
9 – Самый неудачный день в жизни молодой пары.
У Мишель и Гэри Догерти была «незабываемая» свадьба в пятницу, 13 августа 2004 года.
Во-первых, осиный рой налетел на гостей, пока они ожидали приезда Мишель. Её тетя Мэри Страчан разбила дорогущую камеру в попытке прихлопнуть насекомое, а когда Мишель наконец появилась, одна из ос залетела ей под платье, чем вызвала небывалую панику.
После церемонии два автобуса, которые пара заказала для перевозки гостей, не смогли завестись.
К тому же пара потеряла своё свадебное видео.
8 – Реальная катастрофа.
В пятницу, 13 октября 1972 года, самолёт, перевозивший команду по регби под названием Montevideo Old Christians из Уругвая, разбился на пути из Монтевидео в Сантьяго, Чили.
2 месяца спустя спасатели наконец нашли 14 выживших в этой катастрофе. Оказалось, что они спаслись, употребляя в пищу человеческую плоть 31 члена экипажа и пассажиров, погибших в катастрофе.
В 1993 году на основе данных событий был снят фильм «Живые» с Итаном Хоуком в главной роли.
7 – Серьёзный несчастный случай.
В полнолуние в пятницу, 13 февраля 1987 года, 21-летний Роберт Буллард совершил попытку самоубийства, засунув голову в духовку и включив газ.
Данный способ не сработал: совершить суицид таким способом в Великобритании уже невозможно, т.к. власти решили перейти со смертельно опасного кокосового газа на менее опасный природный газ.
Однако щелчок выключателя привёл к взрыву, от которого пострадали мать молодого человека и полицейский. Сумма ущерба составила более 50 тысяч долларов. Роберт же остался цел и невредим.
6 – Самый невезучий человек Британии.
Житель Манчестера Джон Шеридан был назван самым невезучим человеком Британии после следующей цепочки неудач: однажды за один день его машину угнали целых 5 раз, за два года он побывал в авариях 16 раз, за полгода в его доме взорвались 8 телевизоров, а также он потерял выигрыш в лотерею на сумму в 6 тысяч долларов, потому что постирал джинсы с лотерейным билетом в кармане.
Пятница, 13 февраля 1998 года не стала исключением: машина Джона заглохла, потому что закончился бензин. Доброжелательный полицейский помог Джону, взяв его на буксир, после чего машина полицейского сломалась в гараже.
Джон нашёл канистру с бензином, заправил автомобиль, завёл его, но потерял колесо, повернув за угол. Возвращался домой он на автобусе, который также сломался.
Уже передвигаясь пешком он понял, что оставил ключи в машине, и ему пришлось возвращаться, чтобы узнать, на месте ли его машина.
5 – Неудачный выбор костюма на вечеринку.
В апреле 2008 года полицейский вертолёт и вооружённый отряд Thames Valley нагрянули в Байсестер, графство Оксфордшир, получив сообщения о том, что человек гуляет по центру города с бензопилой в руках.
Они обнаружили, что мужчина всего лишь одевался на вечеринку в костюм Джейсона из серии фильмов «Пятница 13».
Представитель полиции:
Мы обнаружили, что он удалил лезвия из бензопилы, а это был всего лишь костюм, который он надел на тематическую вечеринку. Наши офицеры предупредили, чтобы он спрятал своё снаряжение, иначе он получит штраф.
4 – Капризы природы.
В пятницу, 13 октября 2006 года в Нью-Йорке выпало рекордное количество снега – 90 см.
Хаос, вызванный этим явлением, унёс три жизни и нанёс ущерб в 130 млн долларов.
3 – Смерть рэпера Тупака Шакура.
13 сентября 1996 года рэпер Тупак Шакур скончался от ран, полученных при обстреле неизвестными 6 сентября, через неделю после триумфального возвращения Майка Тайсона с боем против Брюса Селдона в Лас-Вегасе.
После кремации его друзья и соратники смешали его пепел с марихуаной и выкурили.
2 – Никто не пришёл на открытие аттракциона.
13 марта 2009 года в парке развлечений Thorpe Park в Великобритании состоялось открытие аттракциона «Пила: Поездка», созданного по мотивам знаменитого фильма ужасов.
Похоже, проклятие пятницы 13 сыграло свою роль, т.к. аттракцион вскоре закрыли по техническим причинам.
1 – Простое совпадение?
13 октября 1925 года в семье Альфреда и Беатрис Робертс из Линкольншира родилась девочка, известная сейчас как Маргарет Тэтчер...
Перевод: Светлана Конашевская