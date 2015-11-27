Прямой эфир

Черный день: 13 историй о том, почему пятница, 13-ое – самый неудачный день в году

27 ноября 2015 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Оказывается, у боязни «Пятницы, 13» есть своё название.

Фриггатрискаидекафобия – это сочетание боязни пятниц и уверенности, что число 13 действительно приносит неудачу.

Черный день: 13 историй о том, почему пятница, 13-ое – самый неудачный день в году-1

Чем же пятница, да еще и 13-го так не угодила людям и почему этот день привлекает столько внимания?

Версия 1: легенда о «Пятнице 13» берёт своё начало в Библии.

Например, Иуда Искариот, апостол, предавший Иисуса Христа, был описан, как «13-й гость» на Тайной вечере.

Существует также мнение, что именно в пятницу начался Великий потоп во времена Ноя, Ева соблазнила Адама запрещённым плодом, умер Иисус Христос.

Черный день: 13 историй о том, почему пятница, 13-ое – самый неудачный день в году-4


Фото. Тайная вечеря (Леонардо да Винчи)

Версия 2: легенда уходит корнями в скандинавскую мифологию.

Локи, полубог хитрости и обмана, стал 13-м гостем, которого не пригласили на праздник. Он разозлился и вызвал хаос, что привело к смерти Бальдра, хорошего бога.

Черный день: 13 историй о том, почему пятница, 13-ое – самый неудачный день в году-7


Фото. Изображения Локи со страниц древнеисландского манускрипта / Локи 

В 2015 году целых три пятницы выпало на 13-ое число – в феврале, марте и ноябре. И многие очень серьёзно восприняли, да и вообще воспринимают эту дату.

Daily Mirror предложил читателям 13 случаев из современной истории Великобритании о неудачах в пятницу 13-го. 

13 – Серия серьёзных неудач британского кондуктора

Черный день: 13 историй о том, почему пятница, 13-ое – самый неудачный день в году-10

Кондуктор на пенсии Боб Ренфри из Северного Уэльса решил проводить каждую пятницу 13-го в кровати после серии неудач, которые произошли с ним в этот роковой день: он лишился 4 автомобилей, был уволен с работы, упал в реку, попал в аварию на мотоцикле и врезался в стеклянную дверь.

12 – … и это не закончилось даже после его смерти.

В 1998, когда Боб умер от рака, на его вдову Бетти, упавшую с лестницы в предыдущую пятницу 13-го, упал водосточный жёлоб, после чего её срочно госпитализировали.

Был случай, когда Боб случайно попал в Бетти палкой, которую бросал собаке.

Чтобы отдать должное такое цепи совпадений, родственники решили похоронить Боба в пятницу, 13 марта. Однако именно в этот день все похоронные бюро были заняты.

11 – Не такой уж счастливый конец...

Черный день: 13 историй о том, почему пятница, 13-ое – самый неудачный день в году-13

Бывший нападающий футбольного клуба Сандерленд Майкл Чопра расстался с женой Хизер Суон всего через три недели после свадьбы, стоимостью почти 400 тысяч долларов.

Угадайте, в какой день они поженились? Конечно же, церемония прошла в пятницу, 13 июня 2008 года.

10 – Даже пребывание в постели не помогло этому человеку.

Пятница, 13 августа 1976 года – особенно неудачный день для нью-йоркца Даза Бакстера.

Он решил остаться в постели, чтобы избежать неудач в этот день. Однако пол в его квартире рухнул, мужчина пролетел 6 этажей, что и привело к его смерти.

9 – Самый неудачный день в жизни молодой пары.

Черный день: 13 историй о том, почему пятница, 13-ое – самый неудачный день в году-16

У Мишель и Гэри Догерти была «незабываемая» свадьба в пятницу, 13 августа 2004 года.

Во-первых, осиный рой налетел на гостей, пока они ожидали приезда Мишель. Её тетя Мэри Страчан разбила дорогущую камеру в попытке прихлопнуть насекомое, а когда Мишель наконец появилась, одна из ос залетела ей под платье, чем вызвала небывалую панику.

После церемонии два автобуса, которые пара заказала для перевозки гостей, не смогли завестись.

К тому же пара потеряла своё свадебное видео.

8 – Реальная катастрофа.

Черный день: 13 историй о том, почему пятница, 13-ое – самый неудачный день в году-19

В пятницу, 13 октября 1972 года, самолёт, перевозивший команду по регби под названием Montevideo Old Christians из Уругвая, разбился на пути из Монтевидео в Сантьяго, Чили.

2 месяца спустя спасатели наконец нашли 14 выживших в этой катастрофе. Оказалось, что они спаслись, употребляя в пищу человеческую плоть 31 члена экипажа и пассажиров, погибших в катастрофе.

В 1993 году на основе данных событий был снят фильм «Живые» с Итаном Хоуком в главной роли.

7 – Серьёзный несчастный случай.

Черный день: 13 историй о том, почему пятница, 13-ое – самый неудачный день в году-22

В полнолуние в пятницу, 13 февраля 1987 года, 21-летний Роберт Буллард совершил попытку самоубийства, засунув голову в духовку и включив газ.

Данный способ не сработал: совершить суицид таким способом в Великобритании уже невозможно, т.к. власти решили перейти со смертельно опасного кокосового газа на менее опасный природный газ.

Однако щелчок выключателя привёл к взрыву, от которого пострадали мать молодого человека и полицейский. Сумма ущерба составила более 50 тысяч долларов. Роберт же остался цел и невредим.

6 – Самый невезучий человек Британии.

Житель Манчестера Джон Шеридан был назван самым невезучим человеком Британии после следующей цепочки неудач: однажды за один день его машину угнали целых 5 раз, за два года он побывал в авариях 16 раз, за полгода в его доме взорвались 8 телевизоров, а также он потерял выигрыш в лотерею на сумму в 6 тысяч долларов, потому что постирал джинсы с лотерейным билетом в кармане.

Пятница, 13 февраля 1998 года не стала исключением: машина Джона заглохла, потому что закончился бензин. Доброжелательный полицейский помог Джону, взяв его на буксир, после чего машина полицейского сломалась в гараже.

Джон нашёл канистру с бензином, заправил автомобиль, завёл его, но потерял колесо, повернув за угол. Возвращался домой он на автобусе, который также сломался.

Уже передвигаясь пешком он понял, что оставил ключи в машине, и ему пришлось возвращаться, чтобы узнать, на месте ли его машина.

5 – Неудачный выбор костюма на вечеринку.

Черный день: 13 историй о том, почему пятница, 13-ое – самый неудачный день в году-25

В апреле 2008 года полицейский вертолёт и вооружённый отряд Thames Valley нагрянули в Байсестер, графство Оксфордшир, получив сообщения о том, что человек гуляет по центру города с бензопилой в руках.

Они обнаружили, что мужчина всего лишь одевался на вечеринку в костюм Джейсона из серии фильмов «Пятница 13».

Представитель полиции:
Мы обнаружили, что он удалил лезвия из бензопилы, а это был всего лишь костюм, который он надел на тематическую вечеринку. Наши офицеры предупредили, чтобы он спрятал своё снаряжение, иначе он получит штраф.

4 – Капризы природы.

В пятницу, 13 октября 2006 года в Нью-Йорке выпало рекордное количество снега – 90 см.  

Хаос, вызванный этим явлением, унёс три жизни и нанёс ущерб в 130 млн долларов.

3 – Смерть рэпера Тупака Шакура.

Черный день: 13 историй о том, почему пятница, 13-ое – самый неудачный день в году-28

13 сентября 1996 года рэпер Тупак Шакур скончался от ран, полученных при обстреле неизвестными 6 сентября, через неделю после триумфального возвращения Майка Тайсона с боем против Брюса Селдона в Лас-Вегасе.

После кремации его друзья и соратники смешали его пепел с марихуаной и выкурили.

2 – Никто не пришёл на открытие аттракциона.

Черный день: 13 историй о том, почему пятница, 13-ое – самый неудачный день в году-31

13 марта 2009 года в парке развлечений Thorpe Park в Великобритании состоялось открытие аттракциона «Пила: Поездка», созданного по мотивам знаменитого фильма ужасов.

Похоже, проклятие пятницы 13 сыграло свою роль, т.к. аттракцион вскоре закрыли по техническим причинам.

1 – Простое совпадение?

Черный день: 13 историй о том, почему пятница, 13-ое – самый неудачный день в году-34

13 октября 1925 года в семье Альфреда и Беатрис Робертс из Линкольншира родилась девочка, известная сейчас как Маргарет Тэтчер...

Перевод: Светлана Конашевская

# общество # Необычное

Другие новости рубрики

Все новости
Теракты в Париже и по всему миру: почему семьи не замечают убийцу в своем доме?
27 ноября 2015 09:39

Теракты в Париже и по всему миру: почему семьи не замечают убийцу в своем доме?

Певица Слава в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым
26 ноября 2015 18:47

Певица Слава в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Леонид Мальцев: Беларусь открыта для сотрудничества со всеми небезразличными к проблеме международного терроризма
26 ноября 2015 17:00

Леонид Мальцев: Беларусь открыта для сотрудничества со всеми небезразличными к проблеме международного терроризма