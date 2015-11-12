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«Голодные игры: Сойка-пересмешница, Часть 2»: Дженнифер Лоуренс упала на красной дорожке

12 ноября 2015 18:34
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Новости Испании. На испанской премьере «Голодных игр» в Мадриде 25-летняя актриса зацепилась каблуком за подол платья и упала, когда поднималась по ступенькам. К девушке тут же подбежала толпа охранников, которая помогла встать на ноги.

Напомним, заключительный фильм «Голодные игры: Сойка-пересмешница, Часть 2» выйдет на экраны 19 ноября 2015 года

Отметим, это не первое падение Дженнифер Лоуренс. Актриса к подобным инцидентам относится с юмором, говорит, что это уже стало ее фишкой и главное, не упасть как профессионал в глазах зрителей.

Впервые с Дженнифер это произошло на церемонии вручения «Оскар», когда, поднимаясь на сцену за статуэткой, актриса споткнулась прямо на лестнице. Во второй раз – на красной ковровой дорожке «Оскара» уже в следующем году.

«Голодные игры: Сойка-пересмешница, Часть 2»: Дженнифер Лоуренс упала на красной дорожке-1

Но ни одну церемонию это не испортило: как профессионал, Лоуренс не растерялась и с уверенным видом продолжила шествие.

Дженнифер Лоуренс о падении во время церемонии «Оскар»:
По-моему, у меня был потрясающий наряд, но его чертовски сложно было носить! Все эти шлейфы, подъюбники. Видели, как я упала на ступеньках? Ужас! Придется теперь всем говорить, что это я специально. А в тот момент в моей голове возникло только одно слово, и оно не самое приличное.

Дженнифер Лоуренс – о славе, «Голодных играх», пони Маффине и культе еды в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые». 

# Звезды

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