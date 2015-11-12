«Голодные игры: Сойка-пересмешница, Часть 2»: Дженнифер Лоуренс упала на красной дорожке

Новости Испании. На испанской премьере «Голодных игр» в Мадриде 25-летняя актриса зацепилась каблуком за подол платья и упала, когда поднималась по ступенькам. К девушке тут же подбежала толпа охранников, которая помогла встать на ноги.

Напомним, заключительный фильм «Голодные игры: Сойка-пересмешница, Часть 2» выйдет на экраны 19 ноября 2015 года.

Отметим, это не первое падение Дженнифер Лоуренс. Актриса к подобным инцидентам относится с юмором, говорит, что это уже стало ее фишкой и главное, не упасть как профессионал в глазах зрителей.

Впервые с Дженнифер это произошло на церемонии вручения «Оскар», когда, поднимаясь на сцену за статуэткой, актриса споткнулась прямо на лестнице. Во второй раз – на красной ковровой дорожке «Оскара» уже в следующем году.