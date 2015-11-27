5 причин, из-за которых парням стоит посмотреть «Голодные игры»

Трилогию «Голодные игры» автора Сьюзен Коллинз всегда сравнивали с «Сумерками» Стефани Майер из-за её широкой популярности среди молодёжи. Однако любой, кто прочитал хоть одну книгу этой пост-апокалиптической саги, знает, что такие сравнения очень далеки от истины. Единственное, что объединяет эти книги, то, что их можно найти в одном и том же отделе в книжном магазине... Сюжет всех трёх книг разворачивается в пост-апокалиптическом мире, где правительство заставляет детей из 12 различных «дистриктов» убивать друг друга в борьбе за ценные ресурсы. Романтика в «Голодных играх» уходит на второй план, в основном же сюжет завязан на жестокой борьбе не на жизнь, а на смерть. А обстоятельства борьбы ведут к самому «кровавому» концу из всех возможных. Вторая часть заключительного фильма трилогии «Голодные игры: Сойка-пересмешница» уже вышла в прокат. Однако для тех, кто ещё не посмотрел ни один фильм, предлагаем список из 5 пунктов, почему именно парням, предпочитающим жёсткие боевики и научно-фантастические приключения, стоит посмотреть «Голодные игры». 1. Это дикая смесь из фантастики и постапокалиптики.

«Голодные игры» разбивают гендерные стереотипы. Похоже, что вдохновением для написания этой истории стал период между 70-80-и годами 20 века, который подарил миру такие фантастические и постапокалиптические фильмы, как «Побег из Нью-Йорка» и «Безумный Макс 2: Воин дороги». Мир «Голодных игр» – это невесёлая версия нашего собственного мира, пережившего войны и катастрофы, что возвращает нас к далёким тёмным временам. Конечно, жизнь в одном или двух «дистриктах» богатая и продвинутая, однако жители остального мира живут бедно и голодают. Кроме того, «Голодные игры» несут в себе антиутопичность фильмов 80-х годов, приправляя её блестящим развитием сюжета и нервозностью. Эти качества типичны для самых запоминающихся фильмов последних 20 лет о неизбежности ужасающего будущего («Королевская битва» и «Дитя человеческое»). По сути, мир «Голодных игр» – это лучшее воплощение этих двух миров, но вряд ли вы захотите остаться там надолго. 2. Герои всё продолжают убивать друг друга.

Любителям компьютерных игр понравится, как в этой серии фильмов показано смертельное соревнование и темп «Голодных игр». Не вдаваясь в подробности, скажем только, что герои вынуждены не только убивать друг друга, но также выживать в смертельных ловушках каждой игровой площадки. Как в хорошей компьютерной игре, обстановка каждого этапа соревнований очень чётко проработана и заполнена разного рода препятствиями в окружающей среде. Более того, дети из каждого «дистрикта» обладают теми или иными навыками, что добавляет соревнованию сложности. Смогут ли дети из округа, где производят древесину, победить ребят из округа, где живут каменщики? 3. Главная героиня не умеет любить и не зациклена на этом.

В отличие от других книг, популярных среди молодёжи, главная героиня «Голодных игр» не очень-то заботиться о том, чтобы привлечь внимание противоположного пола и влюбиться. В ней больше качеств от Безумного Макса, чем от Беллы Свон. Китнисс Эвердин – девушка с мужским характером, она знает, что в первую очередь нужно выполнить задание, а не «тонуть в чьих-то глазах». В общем, Китнисс – девичья версия «Крепкого орешка» Джона Макклейна. 4. Собаки-мутанты, кислотные дожди и злобные обезьяны.

Помните, выше упоминались препятствия на пути перед участниками соревнований? Так вот, наряду с опасностями природного характера (зыбучие пески и оползни), героев поджидает серия неприродных угроз, берущих своё начало в научно-фантастических и кошмарных историях. Представьте себе 12-летнюю девочку, за которой гонится стая собак-мутантов с острыми, как бритва, зубами, и вы получите полную картину фильма. Если вам не достаточно убивающих друг друга детей в телевизионном соревновании, «Голодные игры» перенесут вас на следующий уровень. Это будет приятный сюрприз для поклонников фэнтези и научной фантастики, которые ожидают типичного молодёжного приключения. 5. Дженнифер Лоуренс.