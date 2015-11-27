Прямой эфир

Слет белорусских пионеров проходит на берегу Нарочи

27 ноября 2015 10:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Слет белорусских пионеров проходит на берегу Нарочи. Более 400 лидеров и активистов встретились, чтобы подвести итоги работы за 3 года и наметить перспективы. Ставка сейчас делается и на сотрудничество с зарубежными сверстниками.

Виктория Меннанова, председатель Центрального совета общественного объединения «Белорусская республиканская организация»:
В перспективе, конечно же, реализовывать международное сотрудничество. Возможно, уже не только в рамках СНГ, выходить на уровень сотрудничества с пионерами Китайской Народной Республики, к примеру. Поскольку в Китайской Народной Республике очень большая массовая пионерская организация — порядка 110 млн. человек.

Не скучать пионерам помогают различные развлекательные мероприятия. В «Зубренке» открыта мастерская добрых дел «Тюбик в кубике» и выставка достижений «ТРИумф Пионерии». После товарищеского матча по пионерболу среди взрослых и детей все вместе собрались у пионерского костра. Слет продлится до конца недели и завершится церемонией награждения актива пионерской организации и театрализованным представлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Пионеры в Беларуси # Виктория Меннанова

Другие новости рубрики

Все новости
Черный день: 13 историй о том, почему пятница, 13-ое – самый неудачный день в году
27 ноября 2015 10:36

Черный день: 13 историй о том, почему пятница, 13-ое – самый неудачный день в году

Теракты в Париже и по всему миру: почему семьи не замечают убийцу в своем доме?
27 ноября 2015 09:39

Теракты в Париже и по всему миру: почему семьи не замечают убийцу в своем доме?

Певица Слава в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым
26 ноября 2015 18:47

Певица Слава в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым