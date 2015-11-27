Новости Беларуси. Слет белорусских пионеров проходит на берегу Нарочи. Более 400 лидеров и активистов встретились, чтобы подвести итоги работы за 3 года и наметить перспективы. Ставка сейчас делается и на сотрудничество с зарубежными сверстниками.

Виктория Меннанова, председатель Центрального совета общественного объединения «Белорусская республиканская организация»:

В перспективе, конечно же, реализовывать международное сотрудничество. Возможно, уже не только в рамках СНГ, выходить на уровень сотрудничества с пионерами Китайской Народной Республики, к примеру. Поскольку в Китайской Народной Республике очень большая массовая пионерская организация — порядка 110 млн. человек.

Не скучать пионерам помогают различные развлекательные мероприятия. В «Зубренке» открыта мастерская добрых дел «Тюбик в кубике» и выставка достижений «ТРИумф Пионерии». После товарищеского матча по пионерболу среди взрослых и детей все вместе собрались у пионерского костра. Слет продлится до конца недели и завершится церемонией награждения актива пионерской организации и театрализованным представлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.