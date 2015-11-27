Теракты в Париже и по всему миру: почему семьи не замечают убийцу в своем доме?
Новости Франции. Странная особенность недавних терактов в Париже связана с тем, что семьи и друзья преступников даже не подозревали о жестоких намерениях своих близких и не замечали никаких признаков того, что они готовятся совершить ужасное убийство невинных людей, подвергая себя же смерти.
Мохамед Абдеслам, брат Салаха и Брахима, причастных к смертельным терактам во французской столице, заявляет, что их
семья в шоке, в состоянии недоумения: они не замечали каких-либо изменений в поведении близких.
Пораженный случившимся друг Салаха Абдеслама, также считает: «Если Салах смог совершить такое, то и любой из моих друзей мог бы пойти на это».
Фото. Ориентировка на Салаха Абдеслама в Брюсселе (Бельгия)
Такая ситуация типична не только для теракта в Париже, а практически для всех экстремистских атак.
Например, семья Сейфеддина Резгуи, который расстрелял 38 туристов в Сусе (Тунис) 26 июня 2015, была сильно потрясена после случившегося и не понимала, как это могло произойти.
Кхалил, отец Моханда Аль-Акуби, совершившего теракт в Израиле в октябре, был шокирован новостью о том, что совершил его сын. По его словам, он не мог поверить в произошедшее. Утверждает, что не видел никаких признаков его жестоких намерений.
Хасан Эдмондс предстал перед федеральным судом США за подготовку террористического акта на военной базе в штате Иллинойс. Его мачеха была в замешательстве от этой новости, так как всего три недели назад они общались, и она не заметила ничего странного в его поведении.
Фото. Исламисты принимают участие в военном параде по улицам города Ракка (Сирия)
Стоит ли верить возражениям семей террористов?
Возможно ли то, что близкое окружение террористов не замечало ни знаков возрастающего экстремизма в их поведении, ни малейших намеков на изменяющийся образ мышления при планировании убийства, как невинных людей, так и своего собственного? В принципе, это возможно.
Во-первых, преступники могут скрывать свои истинные намерения, чтобы избежать срыва своей заветной миссии.
Во-вторых, семьи могут просто отказываться осознавать, что они действительно замечали тревожные знаки и не хотели признавать того, что их близкие собираются принести столько несчастья и боли.
В-третьих, семьи могут отказываться принимать то, что их родственники отдаляются от них и странно себя ведут, что связано с радикализмом.
Фото. Бельгийские патрульные
Психологические аспекты
Когда семья замечает изменения в поведении близкого, она осознает, что он становится чужим и разрушает их общую реальность. Его действия подвергаются сомнению и становится ясным, что близкий человек переходит на «темную сторону», отказываясь от своих ценностей и будущего. Такой человек становится потерянным для семьи, не осознавая себя ее частью. Несомненно, такие мысли являются пугающими и болезненными для остальных членов семьи. Поэтому они сразу отгоняют и подавляют эти ужасающие мысли.
При изучении поведения террористов-одиночек было выяснено, что в большинстве случаев (63,9%) семьи и друзья преступников догадывались о страшных намерениях совершить смертельное деяние.
Похожая ситуация наблюдается и в случаях со стрельбой в школах, где в 81% происшествий намерения убийц были известны. Становится ясным, что
проблема часто заключается не в том, что окружение преступника не знает о его жестоких планах, а в том, что оно не хочет принимать то, что он может оказаться экстремистом.
Скрытная жизнь жестоких экстремистов не является настолько тайной и недоступной, как некоторые могут предполагать.
Семьи зачастую знают больше о намерениях своих близких, чем могут рассказать.
Проблема заключается во взаимодействии с кругом общения молодых людей, которые придерживаются радикализма. Необходимо повысить бдительность и готовность семей сообщить о странном и подозрительном поведении близких людей. Они должны так действовать не только с целью предотвращения многочисленных трагедий, но также и для того, чтобы спасти своих родственников от совершения ужасного преступления.
Текст: REUTERS
Фото: REUTERS
Перевод для ctv.by: Дарья Дыбовская