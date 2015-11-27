Теракты в Париже и по всему миру: почему семьи не замечают убийцу в своем доме?

Новости Франции. Странная особенность недавних терактов в Париже связана с тем, что семьи и друзья преступников даже не подозревали о жестоких намерениях своих близких и не замечали никаких признаков того, что они готовятся совершить ужасное убийство невинных людей, подвергая себя же смерти. Мохамед Абдеслам, брат Салаха и Брахима, причастных к смертельным терактам во французской столице, заявляет, что их семья в шоке, в состоянии недоумения: они не замечали каких-либо изменений в поведении близких. Пораженный случившимся друг Салаха Абдеслама, также считает: «Если Салах смог совершить такое, то и любой из моих друзей мог бы пойти на это».



Фото. Ориентировка на Салаха Абдеслама в Брюсселе (Бельгия)

Такая ситуация типична не только для теракта в Париже, а практически для всех экстремистских атак. Например, семья Сейфеддина Резгуи, который расстрелял 38 туристов в Сусе (Тунис) 26 июня 2015, была сильно потрясена после случившегося и не понимала, как это могло произойти.



Фото. Сейфеддин Резгуи

Кхалил, отец Моханда Аль-Акуби, совершившего теракт в Израиле в октябре, был шокирован новостью о том, что совершил его сын. По его словам, он не мог поверить в произошедшее. Утверждает, что не видел никаких признаков его жестоких намерений. Хасан Эдмондс предстал перед федеральным судом США за подготовку террористического акта на военной базе в штате Иллинойс. Его мачеха была в замешательстве от этой новости, так как всего три недели назад они общались, и она не заметила ничего странного в его поведении.



Фото. Исламисты принимают участие в военном параде по улицам города Ракка (Сирия)

Стоит ли верить возражениям семей террористов? Возможно ли то, что близкое окружение террористов не замечало ни знаков возрастающего экстремизма в их поведении, ни малейших намеков на изменяющийся образ мышления при планировании убийства, как невинных людей, так и своего собственного? В принципе, это возможно. Во-первых, преступники могут скрывать свои истинные намерения, чтобы избежать срыва своей заветной миссии. Во-вторых, семьи могут просто отказываться осознавать, что они действительно замечали тревожные знаки и не хотели признавать того, что их близкие собираются принести столько несчастья и боли. В-третьих, семьи могут отказываться принимать то, что их родственники отдаляются от них и странно себя ведут, что связано с радикализмом.



Фото. Бельгийские патрульные