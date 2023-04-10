Дзермант: Запад видит только себя единственным полюсом силы, ему все должны присягнуть и платить дань

Время авторской журналистики. Рубрика «Смыслы» Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Самое главное событие, которое будет влиять на судьбы наших стран и народов – это недавняя встреча президентов Беларуси и России в Кремле. И не только президентов, но и всего высшего руководства наших государств. Невооруженным взглядом видно, что у наших лидеров сейчас максимальная степень взаимопонимания и доверия, союзнических отношений. И это объективная реальность, которую мы созидали в Союзном государстве многие годы и, конечно, Запад в своей вражде к нам тоже помогает теснее сближаться. Мы должны понимать, что принятые решения на белорусско-российских переговорах на Высшем государственном совете задают параметры развития наших стран надолго. Также надолго и противостояние с Западом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Идеологическое противостояние по линии Запад – Восток не ослабевает. Даже после того, как замолчат пушки. Это надолго.

Алексей Дзермант:

Особо подчеркнем – именно идеологическое противостояние. Понятно, что есть конкуренция в экономике и технологиях, но мы имеем дело с чем-то большим и более важным. Это противостояние идеологий, мировоззрений и картин мира. За что же мы выступаем вместе с Россией, Китаем, Ираном и другими странами в этой борьбе? За лучший, более справедливый мир, за возможность равноправного развития, за общий доступ к ресурсам и технологиям, за единое человечество, а не за расовую иерархию. Запад же к этому не привык, он видит только себя единственным полюсом силы и ориентиром для планеты, которому все остальные должны присягнуть на верность и платить дань. Беларусь и Россия как наследники Советского Союза никогда с этим не смирятся. Мы провозглашаем самоценность разных цивилизаций и культур, их право на существование и суверенное развитие без принуждения и подчинения.

Алексей Дзермант:

К сожалению, долгое время, будучи совсем не чужими и европейской цивилизации, хотя и отличными от нее, поскольку мы сформировали собственную – восточнославянскую, русско-евразийскую, мы пытались найти общий язык, принимая на веру их слова о том, что европейцы, западники якобы хотят построить общий дом, единое пространство безопасности и развития вместе нами. Мы долгое время верили в мирное сосуществование, в конвергенции, в общий дом, интеграцию интеграций, в то, что сможем быть мостом между Западом и Востоком. Но все наши надежды и благие пожелания были просто для них способом проникновения в наше сознание и разрушение его изнутри. И это отражалось в виде нашей технологической зависимости от импорта, от западных стандартов и финансов. Лукашенко о микроэлектронике: «Мы научились это делать, у нас есть компетенции». Читайте здесь.

Алексей Дзермант:

Частые встречи президентов о том, чтобы нарастить технологический суверенитет, вложиться в собственную промышленность и компетенции, чтобы не зависеть от недружественных стран. Но здесь важно помнить не только о технологиях и материальном. Импортозамещение и суверенитет нам нужны и в сфере духа, смыслов, идей и культуры. У нас есть своя история, ценности, представления о красоте. Это составляет основу нашей идентичности. И наконец мы начинаем обращаться к себе, культивировать их, а не заморский суррогат. Но мало понять в каком-то узком кругу специалистов и ученых, чем мы отличаемся от Запада, нужно уметь донести это знание и понимание своего достоинства нашим людям, всем без исключения: от рабочего до академика. И в связи с этим огромное знание приобретает борьба в информационном поле. Президент правильно говорит, эту битву мы не можем проиграть, но чтобы в ней победить, нужно иметь эффективное оружие. И поэтому вновь подымается вопрос о союзном медиахолдинге. СМИ Союзного государства должны быть в авангарде борьбы за сознание, за будущее. Нам нужен мощный информационный рупор союзных идей и смыслов. Мы просто обязаны создать эту не просто некую совокупность СМИ на базе уже существующих, но нечто новое на собственной платформе.

Александр Лукашенко:

Медиаресурсы – также у нас специалисты обсуждают эту тему. Мы с Владимиром Владимировичем договорились еще в Питере, что нам надо иметь серьезный союзный медиахолдинг. Если мы хотим, чтобы повестка звучала (есть о чем говорить), надо создавать этот медиахолдинг, не приклеивая его к каким-то другим организациям.