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14 и 15 апреля в Минске будут работать пасхальные ярмарки. Что в ассортименте?

10 апреля 2023 14:52
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Новости Беларуси. С мастер-классами и дегустациями: в Минске развернутся пасхальные ярмарки. Они запланированы на 14 и 15 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

14 и 15 апреля в Минске будут работать пасхальные ярмарки. Что в ассортименте?-1

Старт им будет дан в Верхнем городе. На площадке у Ратуши можно будет купить мясную и рыбную продукцию, хлеб, выпечку. Предложат и широкий ассортимент пасхальных товаров. Кроме того, на ярмарке будут работать гастрономические точки, где посетители смогут попробовать кулинарные и кондитерские изделия.  

14 и 15 апреля в Минске будут работать пасхальные ярмарки. Что в ассортименте?-4

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:  
Приятным, мне кажется, дополнением к нашей ярмарке будет приглашение представителей православных храмов не только Минска, но и республики. Которые также представят и свою продукцию, которая производится в храмах, и, конечно же, различную церковную утварь. В рамках предпасхальной недели Мингорисполком организует широкую большую ярмарку в торговом центре «Столица».  

14 и 15 апреля в Минске будут работать пасхальные ярмарки. Что в ассортименте?-7

Посетители ярмарок смогут приобрести пасхальную и сувенирную продукцию, кухонное и столовое белье, посуду, товары для выпечки и творчества. В программе предусмотрены мастер-классы по созданию писанок и выпечке куличей.  

# Пасха # общество # Елена Нагорная # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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