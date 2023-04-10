14 и 15 апреля в Минске будут работать пасхальные ярмарки. Что в ассортименте?

Новости Беларуси. С мастер-классами и дегустациями: в Минске развернутся пасхальные ярмарки. Они запланированы на 14 и 15 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Старт им будет дан в Верхнем городе. На площадке у Ратуши можно будет купить мясную и рыбную продукцию, хлеб, выпечку. Предложат и широкий ассортимент пасхальных товаров. Кроме того, на ярмарке будут работать гастрономические точки, где посетители смогут попробовать кулинарные и кондитерские изделия.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Приятным, мне кажется, дополнением к нашей ярмарке будет приглашение представителей православных храмов не только Минска, но и республики. Которые также представят и свою продукцию, которая производится в храмах, и, конечно же, различную церковную утварь. В рамках предпасхальной недели Мингорисполком организует широкую большую ярмарку в торговом центре «Столица».