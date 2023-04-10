«Не должен район превращаться в бюро ритуальных услуг». Сергей Шкруднев о бизнесе, который мешает жителям Домбровки

Внятного ответа, заработает ли бюро ритуальных услуг на Матусевича, пока нет. Между тем, сквозь плотную тонировку в окнах здания уже можно рассмотреть соответствующую похоронную атрибутику. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

При этом жители Домбровки намерены и дальше стоять на своем: собираются на очередной личный прием к главе администрации района. И даже готовы написать коллективное письмо на имя Президента. Как бы там ни было, ситуация неоднозначная и явно требует соответствующего внимания как со стороны чиновников, так и со стороны самих владельцев похоронного бизнеса. И если с последними нам поговорить так и не удалось, то с представителями власти диалог состоялся. Так быть или не быть бюро ритуальных услуг на Матусевича, возможен ли компромисс с местными жителями и какое будущее ожидает Домбровку? Об этом и не только поговорили с главой администрации Фрунзенского района Минска – Сергеем Шкрудневым. Как появилось бюро ритуальных услуг в Домбровке? Сергей Шуманский:

Бюро ритуальных услуг на Матусевича, 33/3, что это за история? Как оно там образовалось? В каком виде сейчас планируется?

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

Изначально это было СТО по обслуживанию транспорта, затем выкуплено было это здание, зарегистрировано как магазин, земля тоже выделена для обслуживания магазина, специализированного на розничной торговле. Сегодня между собственником данного имущества, то есть здания магазина, заключен договор с организацией, которая собирается оказывать ритуальные услуги, то есть открыть ритуально бюро. В наш адрес месяц назад обратились жильцы с целью уточнить, что же все-таки будет, объект какого назначения, потому что молва людская ходит, что это будет бюро ритуальных услуг. Оно нам не нужно, мы не хотим видеть. Произошел скандал между предпринимателем и жителями прилегающих к зданию домов. Мы разобрались в данной ситуации. Посмотрели, действительно, сегодня идет переоборудование не только под магазин для продажи каких-то аксессуаров, но в то же время есть и холодильная камера, и где можно проводить, как сказал бизнесмен, туалет тела умершего, дальше оказывать услуги по прощанию, в дальнейшем уже захоронение. В данном случае, я считаю, что есть целевое назначение данного объекта – это магазин. Кроме магазина там, на мой взгляд, не должно быть ничего. То есть магазин по продаже ритуальных принадлежностей. Понятно, что сегодня покупаются и венки, и иные принадлежности. Горе бывает, это жизнь наша, люди уходят, люди рождаются. В данном случае компромисс только в том, что там может быть магазин. Считаю, что сегодня нельзя превращать район в бюро ритуальных услуг. У нас есть на Ольшевского, 12 специализированный комбинат, который имеет соответствующую базу, специалистов. Который готов сегодня оказать любые ритуальные услуги по заявлению, обращению, начиная от обслуживания, заканчивая захоронением. В его ведении есть и крематории, в ведении есть и места захоронения, которые он определяет. А частник сегодня… Да, лазейка есть для них такая, что они тоже участвуют в этом процессе, но они ведут себя недобросовестно. Сегодня же государство и пособие выплачивает на погребение. Выплачивает тому, кто этим занимается, кто захоранивает. Получается, что заявления в письменном виде нет, потому что люди так в горе находятся, когда похоронили своих родных и близких, разбираться в чем-то и жаловаться – нет. Но устные обращения сегодня поступают, что где-то обманули, говорили одну сумму, по итогу эта сумма вдвое больше. Поэтому только государственный должен быть оператор, а он сегодня есть в Минске. Хотя под разным именем выступают, есть городская ритуальная служба, но это не государственное, это все частное.

Я считаю, что не должен Минск, скажу за свой Фрунзенский район, не должен район превращаться в бюро ритуальных услуг. Все должно быть в том месте, где положено. Я уверен, что люди найдут, как доехать туда. Не должно быть это в шаговой доступности, как некоторые думают, что это должно быть практически у подъезда. Нет, не должно быть такого. Люди должны жить спокойно, без всяких потрясений эмоциональных, видеть ежедневно похоронные процессии. Есть одно место установленное. А если мы это в целом районе сделаем, вы представляете, что это будет? Как можно решить проблему местных жителей? Сергей Шуманский:

Есть какое-то решение? К вам предприниматель официально обращался? Какие-то разрешения уже получены? Сергей Шкруднев:

Вопрос в том, что это заявительный принцип. Они сегодня заявляются, уведомительно регистрируются в реестре торговых услуг, в реестре бытовых услуг, автоматически они регистрируются, разрешается этот вид деятельности. Если они круглосуточно, после 23:00 до 7:00, тогда они обращаются к нам за режимом работы, чтобы мы им разрешили, до 23:00 они имеют право торговать, оказывать бытовые услуги без разного рода решений администрации. Просто быть зарегистрированы в реестре государственном бытовых услуг и торговли. Сергей Шуманский:

Если они туда сейчас по заявительному принципу завозят оборудование, будут открывать магазин. Если они считают, что будут способны, будут там еще и холодильные установки ставить, вам придется с ними какую-то работу проводить?

Сергей Шкруднев:

Весь вопрос в том, что я с данным предпринимателем проговорил все нюансы, что прежде чем все это делать и идти по упрощенному варианту ведения своего бизнеса, как в данном случае, он должен понимать и учитывать мнение населения, которое рядом проживает. Должно учитываться мнение населения, оно будет учитываться в данном случае. Сергей Шуманский:

То есть вашу точку зрения он услышал? Сергей Шкруднев:

Он услышал, но остается на своем. Будем следить за дальнейшими событиями. Есть обращения жителей, проводятся проверочные мероприятия, будет запрет и предписание о непроведении оказания данного вида услуг, как прощание и уход за умершим в данном здании. То есть прощания и хранения там не будет. Какие новые социальные объекты могут появиться в Домбровке? Сергей Шуманский:

Что касается комфорта жизни местных жителей Домбровки, в частности улицы Матусевича, были высказаны недовольства, что им не хватает соцобъектов (школы, садики, поликлиника, магазин). По этому поводу ожидается строительство?