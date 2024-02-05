Дзермант: всё, что сейчас происходит вокруг Украины, – это в том числе борьба и за Европу

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант! Поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Заканчивается почти 500-летняя эпоха западного доминирования, появляются новые центры силы, просматриваются контуры нового миропорядка. В чем это проявляется и как отражается на внешней политике Беларуси? Прежде всего в том, что, несмотря на попытки со стороны Запада построить новый железный занавес на нашей границе, у нас есть возможности торговать со всем миром, развивать отношения с союзниками и дружественными странами.
В свое время Александр Лукашенко сказал знаковую фразу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не хочет Запад быть нашим соседом – не надо. Мы санкции компенсируем нашими активными действиями на других направлениях, на других рынках. Заменим неумолимо стареющую Европу стремительно растущей Азией. Психологически наше общество готово стать частью новой Евразии, ее форпостом.
Алексей Дзермант:
Но пока мало кто задумывался: а что же эти слова значат на самом деле? А значат они то, что Беларусь видит себя частью Большой Евразии, которая будет неизбежно стремиться к объединению. Это происходит в разных интеграционных формах – в формате Союзного государства, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества. Формы разные, но суть одна – объединение Евразийского континента. И тут возникают вопросы, связанные со смыслами и идеологией. Беларусь вроде как Европа, а объединяемся мы с Евразией. Все дело в том, что так называемая Европа – это всего лишь западная часть Евразии, возомнившая себя исключительной и претендующей на роль центра мира, диктующего всем остальным условия и правила.
Границы Европы, отделяющие ее от остальной Евразии, по большей части воображаемые. Они созданы для того, чтобы одних показать в качестве светоча цивилизации, а других – варварами, которых необходимо к этой цивилизации приучить, то есть подчинить.
Алексей Дзермант:
Беларусь, выбирая евразийский интеграционный вектор, не отказывается от связей с Европой. И от того, что связывает нашу историю и культуру с западными соседями. Вовсе нет, в понятии «евразийский» есть элемент евро-, просто мы не делаем его исключительным, видим и то, что нас связывает с Востоком.
В будущем по мере того, как центр развития будет смещаться именно на Восток, у Беларуси может возникнуть особая миссия. Скоро мы будем самым западным государством ШОС, находящимся на границе с ЕС. Но может статься так, что к ШОС и к евразийской интеграции потянутся и сами европейские страны. Во всяком случае, такие настроения есть в Венгрии, Словакии, появляются они в Австрии и Италии. Правда, их сразу же пытаются блокировать американцы и так называемые евроатлантисты, которые хотят видеть Европу исключительно подчиненной США.
Алексей Дзермант:
Собственно, все, что сейчас происходит вокруг Украины и в нашем регионе, это в том числе борьба и за Европу, за то, кому она достанется в будущем. И понятно, что этот приз никто не хочет упускать. Роль Беларуси во всем этом будет ключевой. Понятно, что прежде всего в сфере безопасности. Своей прочной государственностью мы сдерживаем дальнейшую эскалацию, не позволяем конфликту разрастись до катастрофических размеров. Но этим наша роль не исчерпывается. Беларусь действительно становится форпостом нового евразийского блока, который будет определять новый баланс сил в мире уже через несколько лет.
Мы видим очертания этого блока, куда вместе с нашей страной войдут Россия, Китай, Иран, государства Центральной Азии. Да, он будет отличаться от союзов времен первой холодной войны, но важно именно формирование силы или сил, способных предложить миру иной вариант развития, чем западный, который очевидно исчерпал себя и с экономической, и с геополитической, и с идеологической точки зрения.
Сейчас у Беларуси тоже предстоит важная задача – показывать пример нашим западным и южным соседям, как можно успешно развиваться, сделав иной, более правильный с точки зрения национальных интересов выбор – евразийскую интеграцию. Но чтобы показать этот пример, нам придется защищать свой выбор – дипломатическими, экономическими, военными и идеологическими методами.
Последнее – идеология, не менее важна, чем все остальное. У наших людей должна быть адекватная картина мира, представления о целях и задачах нашей политики о настоящих союзниках и партнерах. При этом, конечно, мы не должны демонизировать наших пока еще европейских соседей. Просто они должны понять свое естественное место в Большой Евразии.