Дзермант: всё, что сейчас происходит вокруг Украины, – это в том числе борьба и за Европу

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Беларуси есть возможности развивать отношения с союзниками и дружественными странами

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант! Поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Заканчивается почти 500-летняя эпоха западного доминирования, появляются новые центры силы, просматриваются контуры нового миропорядка. В чем это проявляется и как отражается на внешней политике Беларуси? Прежде всего в том, что, несмотря на попытки со стороны Запада построить новый железный занавес на нашей границе, у нас есть возможности торговать со всем миром, развивать отношения с союзниками и дружественными странами. В свое время Александр Лукашенко сказал знаковую фразу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не хочет Запад быть нашим соседом – не надо. Мы санкции компенсируем нашими активными действиями на других направлениях, на других рынках. Заменим неумолимо стареющую Европу стремительно растущей Азией. Психологически наше общество готово стать частью новой Евразии, ее форпостом. Алексей Дзермант:

Но пока мало кто задумывался: а что же эти слова значат на самом деле? А значат они то, что Беларусь видит себя частью Большой Евразии, которая будет неизбежно стремиться к объединению. Это происходит в разных интеграционных формах – в формате Союзного государства, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества. Формы разные, но суть одна – объединение Евразийского континента. И тут возникают вопросы, связанные со смыслами и идеологией. Беларусь вроде как Европа, а объединяемся мы с Евразией. Все дело в том, что так называемая Европа – это всего лишь западная часть Евразии, возомнившая себя исключительной и претендующей на роль центра мира, диктующего всем остальным условия и правила. Границы Европы, отделяющие ее от остальной Евразии, по большей части воображаемые. Они созданы для того, чтобы одних показать в качестве светоча цивилизации, а других – варварами, которых необходимо к этой цивилизации приучить, то есть подчинить. Беларусь, выбирая евразийский интеграционный вектор, не отказывается от связей с Европой Алексей Дзермант:

Беларусь, выбирая евразийский интеграционный вектор, не отказывается от связей с Европой. И от того, что связывает нашу историю и культуру с западными соседями. Вовсе нет, в понятии «евразийский» есть элемент евро-, просто мы не делаем его исключительным, видим и то, что нас связывает с Востоком. В будущем по мере того, как центр развития будет смещаться именно на Восток, у Беларуси может возникнуть особая миссия. Скоро мы будем самым западным государством ШОС, находящимся на границе с ЕС. Но может статься так, что к ШОС и к евразийской интеграции потянутся и сами европейские страны. Во всяком случае, такие настроения есть в Венгрии, Словакии, появляются они в Австрии и Италии. Правда, их сразу же пытаются блокировать американцы и так называемые евроатлантисты, которые хотят видеть Европу исключительно подчиненной США.