Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии

Глава государства адресовал слова поддержки родным и близким третьего президента и всему народу Намибии. «Политические принципы Президента Гейнгоба – справедливость, равенство всех народов и антиколониализм – вызывали уважение и вдохновляли лидеров как в африканских странах, так и далеко за пределами континента». Президент Гейнгоб скончался на 83-м году жизни. Правительство страны объявило траур. Он продлится до даты похорон.