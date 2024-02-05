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Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии

05 февраля 2024 20:02
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Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Намибии Нанголо Мбумбе в связи со смертью Хаге Гейнгоба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии-1

Глава государства адресовал слова поддержки родным и близким третьего президента и всему народу Намибии. «Политические принципы Президента Гейнгоба – справедливость, равенство всех народов и антиколониализм – вызывали уважение и вдохновляли лидеров как в африканских странах, так и далеко за пределами континента». Президент Гейнгоб скончался на 83-м году жизни. Правительство страны объявило траур. Он продлится до даты похорон.

# Международное сотрудничество # общество # Александр Лукашенко

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