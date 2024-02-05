Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии

Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Намибии Нанголо Мбумбе в связи со смертью Хаге Гейнгоба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Намибии Нанголо Мбумбе в связи со смертью Хаге Гейнгоба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства адресовал слова поддержки родным и близким третьего президента и всему народу Намибии. «Политические принципы Президента Гейнгоба – справедливость, равенство всех народов и антиколониализм – вызывали уважение и вдохновляли лидеров как в африканских странах, так и далеко за пределами континента». Президент Гейнгоб скончался на 83-м году жизни. Правительство страны объявило траур. Он продлится до даты похорон.