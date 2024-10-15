Дзермант: рынок и капитализм всегда ведут к смерти

Алексей Дзермант, политолог:

Рынок всегда ведет в могилу. Потому что закон энтропии какой? Энергия исчезает из вселенной, а рынок, капитализм, он стремится эту энергию уменьшить, чтобы только небольшая горстка людей этой энергией владела. Капитализм всегда ведет к смерти.

Григорий Азаренок, СТВ:

Об этом написал Достоевский в «Легенде о Великом инквизиторе». Они нам пытаются накидывать – «Великий инквизитор», еще что-то. Вы просто не читали. Ни Оруэлла не читали, ни Достоевского. О чем там говорит Христу вот этот самый инквизитор – средневековый, европейский, но он такой немножко из гностических таких вот кругов, сфер. Он о чем говорит? Ты же, гад (ну я вот по-простому сейчас), ты самое страшное что сделал? Ты дал людям свободу познания и воли, и веры, а им нельзя давать, они не могут собой управлять. И поэтому мы, маленькая кучка избранных, возьмем на себя все это бремя, а тебя распнем еще раз и на себя возьмем все это бремя и тяжесть познания человеческой жизни, боли духа, а они будут радостные дети. Радостные дети, которые будут радостно потреблять, которые будут радостно улыбаться, жить в энтропии, не преодолевать ничего. Это вот самое глубинное Достоевский прочувствовал. То, что эти рынки, эти швабы, это все пропаганда, это все чушь, понятно, что они это программируют, моделируют, на это выделяются деньги, но вот самое глубинное – это вот Федор Михайлович… Вот этих вот людей надо опасаться.

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