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Дзермант об августе 2020-го: «Анализируя те события, понимаешь, какого ужаса нам удалось избежать»

12 августа 2022 19:23
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Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дзермант об августе 2020-го: «Анализируя те события, понимаешь, какого ужаса нам удалось избежать»-1

Алексей Дзермант, политолог:
Несколько дней назад была вторая годовщина начала попытки государственного переворота в Беларуси, который был приурочен к выборам Президента. Самой масштабной и опасной за все время существования независимого государства.

Годовщина нашей победы – читайте здесь.

Если бы она удалась, у нас однозначно началась бы гражданская война с активным вовлечением внешних сил, а украинский кризис начался бы раньше и охватил бы уже и Беларусь.

Подробности в видеоматериале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Дзермант # Александр Лукашенко # Фотофакт

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