«Есть чему удивиться». Полоцк принял эстафету фестиваля «Вытокі»

Новости Беларуси. Древний Полоцк 12 августа принял эстафету культурно-спортивного фестиваля «Вытокі. Крок до Алімпу». Программу форума открыл пресс-тур журналистов из двух десятков редакций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Историко-культурное наследие Полоцкой земли» – так назвали организаторы ознакомительный тур для медиа. Первым пунктом маршрута стало предприятие «Полоцк-Стекловолокно». Журналистам показали производственные цеха, ознакомили с историей предприятия, которое является одним из градообразующих в Полоцке.

Анастасия Турок, главный редактор «Оршанской газеты»:

«Полоцк-Стекловолокно» впечатляет, но чем-то оно мне напомнило наш Оршанский льнокомбинат. Из историй, которые я услышала, едучи в автобусе, полоцкая земля богата и своим наследием, и людьми, которые славят этот край. Поэтому очень интересно, познавательно, и во всех наших ресурсах «Оршанской газеты» мы расскажем самую изюминку именно этого, Полоцкого, края.

Участники пресс-тура посетили и мемориальный комплекс памяти жертв фашизма «Урочище Пески». Место на полоцкой земле скорбное. В годы Великой Отечественной войны здесь находились концлагеря. По разным сведениям, на этом месте были уничтожены около 40 тысяч советских граждан. В память о тех, кто погиб страшной смертью, прошла акция «Память вечна» с возложением цветов.

Светлана Возняк, главный редактор газеты «Лепельский край»:

Впечатления самые незабываемые, потому что Полоцк – это кладезь истории, нашего славного исторического прошлого. Это наше духовное наследие. Это и Софийский собор, наша прекрасная святая София. В то же время это сочетание и духовного наследия, и промышленного центра. Здесь активна развита промышленность, здесь Полоцкий государственный университет, где готовятся специалисты различных отраслей, поэтому есть что посмотреть, есть чему удивиться.