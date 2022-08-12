Исчезнувшая документация и учебные классы на складах. Какие нарушения обнаружили в Пелясской средней школе?

Новости Беларуси. За последние два года в рамках проверки готовности учебных заведений к 1 сентября только в Гродненской области устранено более 1 200 замечаний контролирующих и надзорных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь в первую очередь о защите детей. В случаях грубых нарушений учебное заведение могут закрыть на ключ, что и произошло в Вороновском районе, где 12 августа приостановлена работа литовской школы в деревне Пелеса. Там выявили серьезные нарушения пожарной безопасности и отсутствие проекта на переоборудование здания. На место выехала корреспондент Галина Буро.

Мы должны сделать форточку, ну, я думаю, заменим мы, сделаем форточку.

Учитель, ответственный за организацию работы по охране труда Пелясской школы, пытается оправдаться за те нарушения, которые обнаружили работники МЧС. Правда, помимо форточки в подвальном помещении, где учатся дети, есть еще целый список нарушений. Не обеспечена безопасная и беспрепятственная эвакуация детей и педагогов в случае чрезвычайной ситуации, нет противодымной системы и защиты от распространения огня. Кроме того, работники школы самовольно переоборудовали склады под учебные классы и мастерские. У такого произвола могут быть плачевные последствия, ведь это угроза жизни и здоровью детей. В Вороновском районе приостановлена работа литовской школы. Куда отправят детей и учителей? Читайте здесь.

В школе заявили, что не знают о приостановлении работы. Правда, в процессе экскурсии под литовскими гербами и флагами все же выяснилось, что обо всем здесь в курсе. Спрашиваем о проекте на переоборудование складов. Его действительно нет, но есть история его исчезновения.

Олег Неделько, учитель трудового обучения, ответственный за организацию работы по охране труда Пелясской средней школы:

Мы проектную документацию всю в утиль. Почему? Потому что вы представляете, сколько у нас объектов? И если мы вот такие стопки документов будем хранить, где мы их положим?

– Но это же важные документы, их же все равно надо хранить!

– Понимаете, у нас есть паспорт объекта, у нас есть акт приемки. Понимаете, мы не инженерs, не строители. И каких-то тонкостей мы не знаем. И хоть есть список нарушений, а проекта нет, в школе просят отсрочку.

Олег Неделько:

Мы согласны обсуждать все требования Госпожарнадзора и будем стараться их исполнять. Только нам нужно время.

Сколько времени необходимо на устранение нарушений, подсчитать сложно. А вот до 1 сентября осталось чуть больше двух недель, потому решение о приостановлении работы школы вступило в силу.

Галина Буро, корреспондент:

Школа расположена в небольшой деревне Пелеса. И, по сути, местных детей здесь немного, в основном всех привозили из Лидского и Вороновского районов. То есть теперь эти дети могут теперь посещать школы по своему месту жительства. До 1 сентября коллектив учеников и педагогов расформируют. На улице никто не останется: обещают к каждому индивидуальный подход.