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«Дзен» с хозяином и работа только на позитиве. Как воспитывают служебных собак?

21 апреля 2023 16:54
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Новости Беларуси. Они выходят на пенсию в восемь лет, а до этого момента готовы работать за еду, игру и ласку хозяина. Обладая уникальными способностями различать до миллиона запахов, служебные собаки помогают в раскрытии каждого 10-го правонарушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Дзен» с хозяином и работа только на позитиве. Как воспитывают служебных собак?-1

Вместе с инспекторами-кинологами они заступают на круглосуточные дежурства в составе следственно-оперативных групп. Совсем недавно в Могилевском областном Департаменте охраны появилось долгожданное пополнение – 12 щенков.  

С чего начинается карьера мохнатого сыщика? Знает Юлия Мычка.  

«Дзен» с хозяином и работа только на позитиве. Как воспитывают служебных собак?-4

Юлия Мычка, корреспондент:  
Так выглядят самые мимимишные новобранцы Департамента охраны. Уже через год они приступят к работе, будут идти по следу и задерживать преступников. Кто-то начал уже прямо сейчас.  

«Дзен» с хозяином и работа только на позитиве. Как воспитывают служебных собак?-7

Это только со стороны кажется, что щенки просто резвятся, на самом деле они проходят тест на профпригодность. Ряды четвероногих помощников милиционеров пополнят лучшие: ловкие, сильные и слегка непослушные.  

«Дзен» с хозяином и работа только на позитиве. Как воспитывают служебных собак?-10

Щенок борется. Это означает, что он получает максимальные баллы за тест.  

«Дзен» с хозяином и работа только на позитиве. Как воспитывают служебных собак?-13

Еще ребенком Александр Алейников нянчил не только своих троих собак, но частенько подбирал бродяг. Из любви и заботы к животным родился выбор профессии. Первая собака по кличке Карат молодому кинологу досталась уже опытной, и Александр признается, что в большей степени она учила его.  

«Дзен» с хозяином и работа только на позитиве. Как воспитывают служебных собак?-16

А четыре года назад он взял своего первого щенка. Кольт – сын теперь уже легендарного Карата. Хвостатые подопечные Александра уже четыре года подряд показывает лучшие результаты в стране. Среди громких дел, где его пес взял след и помог задержать преступника, убийство в Круглянском районе (подробности).  

«Дзен» с хозяином и работа только на позитиве. Как воспитывают служебных собак?-19

Чтобы создать продуктивный профессиональный союз между кинологом и собакой, важно придерживаться некоторых правил. Одно из главных – темпераменты напарников должны совпадать. В обычной жизни и люди придерживаются этого принципа в выборе домашних питомцев, потому нам кажется, что собаки так похожи на своих хозяев. Если «дзен» животного с кинологом случился, то, бывает, и команды не нужны, достаточно просто взгляда.  

«Дзен» с хозяином и работа только на позитиве. Как воспитывают служебных собак?-22

Сергей Максимов, милиционер-кинолог группы задержания Бобруйского отдела Департамента охраны:  
Когда собака не слушается, мы же не можем ее поругать. Ты ее поругаешь – она уже все: грустная, уже ничего не хочет делать. То есть позитив, позитив и позитив надо с девочками. С мальчиками попроще.  

«Дзен» с хозяином и работа только на позитиве. Как воспитывают служебных собак?-25

Как только на собаку надевают снаряжение, животное понимает: время работать. Они готовы трудиться за вкусное поощрение, или, например, игрушку.   

«Дзен» с хозяином и работа только на позитиве. Как воспитывают служебных собак?-28

Сейчас Мэри Джейн вместе с коллегой по цеху Бутчером готовится к республиканским соревнованиям. Пыхтеть им приходится в прямом смысле слова, ведь самый ценный навык для разыскных собак – умение идти по следу.  

«Дзен» с хозяином и работа только на позитиве. Как воспитывают служебных собак?-31

Денис Самойлов, милиционер-кинолог группы задержания Мстиславского отдела Департамента охраны:  
Случилось 10-15 минут – это будет горячий след. Собаке будет проще идти по следу. Если это случилось два, три часа назад, то собаке уже будет тяжелее, потому что запах выветривается.  

«Дзен» с хозяином и работа только на позитиве. Как воспитывают служебных собак?-34

300 граммов премиум корма утром и еще столько же вечером. Екатерина Кыба готовит собакам обед. В питомнике ее ласково называют матерью семейства. Для своих подопечных она и повар, и врач, и парикмахер, и даже психолог: знает, кого и как надо приголубить.  

«Дзен» с хозяином и работа только на позитиве. Как воспитывают служебных собак?-37

Екатерина Кыба, вожатый служебной собаки Могилевского областного управления Департамента охраны:   
Собаки нас все любят, подходят – и пожалейте нас, и погладьте нас, и все. Но как только приходит хозяин – все. Мы знать вас не знаем, у нас есть хозяин, мы идем на работу.  

«Дзен» с хозяином и работа только на позитиве. Как воспитывают служебных собак?-40

Собака в среднем служит 8 лет, если здоровье позволяет – «контракт» продлевают. Свой век лохматые пенсионеры доживают в любви и заботе у кинологов, которые верят, что их питомцы не умирают, а уходят на радугу играть солнцем, словно любимым мячиком.  

# Человек и животные # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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