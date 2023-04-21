«Дзен» с хозяином и работа только на позитиве. Как воспитывают служебных собак?

Новости Беларуси. Они выходят на пенсию в восемь лет, а до этого момента готовы работать за еду, игру и ласку хозяина. Обладая уникальными способностями различать до миллиона запахов, служебные собаки помогают в раскрытии каждого 10-го правонарушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с инспекторами-кинологами они заступают на круглосуточные дежурства в составе следственно-оперативных групп. Совсем недавно в Могилевском областном Департаменте охраны появилось долгожданное пополнение – 12 щенков. С чего начинается карьера мохнатого сыщика? Знает Юлия Мычка.

Юлия Мычка, корреспондент:

Так выглядят самые мимимишные новобранцы Департамента охраны. Уже через год они приступят к работе, будут идти по следу и задерживать преступников. Кто-то начал уже прямо сейчас.

Это только со стороны кажется, что щенки просто резвятся, на самом деле они проходят тест на профпригодность. Ряды четвероногих помощников милиционеров пополнят лучшие: ловкие, сильные и слегка непослушные.

Щенок борется. Это означает, что он получает максимальные баллы за тест.

Еще ребенком Александр Алейников нянчил не только своих троих собак, но частенько подбирал бродяг. Из любви и заботы к животным родился выбор профессии. Первая собака по кличке Карат молодому кинологу досталась уже опытной, и Александр признается, что в большей степени она учила его.

А четыре года назад он взял своего первого щенка. Кольт – сын теперь уже легендарного Карата. Хвостатые подопечные Александра уже четыре года подряд показывает лучшие результаты в стране. Среди громких дел, где его пес взял след и помог задержать преступника, убийство в Круглянском районе (подробности).

Чтобы создать продуктивный профессиональный союз между кинологом и собакой, важно придерживаться некоторых правил. Одно из главных – темпераменты напарников должны совпадать. В обычной жизни и люди придерживаются этого принципа в выборе домашних питомцев, потому нам кажется, что собаки так похожи на своих хозяев. Если «дзен» животного с кинологом случился, то, бывает, и команды не нужны, достаточно просто взгляда.

Сергей Максимов, милиционер-кинолог группы задержания Бобруйского отдела Департамента охраны:

Когда собака не слушается, мы же не можем ее поругать. Ты ее поругаешь – она уже все: грустная, уже ничего не хочет делать. То есть позитив, позитив и позитив надо с девочками. С мальчиками попроще.

Как только на собаку надевают снаряжение, животное понимает: время работать. Они готовы трудиться за вкусное поощрение, или, например, игрушку.

Сейчас Мэри Джейн вместе с коллегой по цеху Бутчером готовится к республиканским соревнованиям. Пыхтеть им приходится в прямом смысле слова, ведь самый ценный навык для разыскных собак – умение идти по следу.

Денис Самойлов, милиционер-кинолог группы задержания Мстиславского отдела Департамента охраны:

Случилось 10-15 минут – это будет горячий след. Собаке будет проще идти по следу. Если это случилось два, три часа назад, то собаке уже будет тяжелее, потому что запах выветривается.

300 граммов премиум корма утром и еще столько же вечером. Екатерина Кыба готовит собакам обед. В питомнике ее ласково называют матерью семейства. Для своих подопечных она и повар, и врач, и парикмахер, и даже психолог: знает, кого и как надо приголубить.

Екатерина Кыба, вожатый служебной собаки Могилевского областного управления Департамента охраны:

Собаки нас все любят, подходят – и пожалейте нас, и погладьте нас, и все. Но как только приходит хозяин – все. Мы знать вас не знаем, у нас есть хозяин, мы идем на работу.