Александр Беглов посетил МТЗ и ММЗ имени Вавилова

Новости Беларуси. Промышленная кооперация – новые перспективы для сотрудничества. Губернатор Санкт-Петербурга в рамках рабочего визита в нашу страну смог оценить производственные мощности ряда столичных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одной из точек маршрута 21 апреля стал механический завод имени Вавилова.

Предприятие более 60 лет специализируется на создании лазерных и оптических приборов. Наряду с этим с конвейера сходят компоненты тормозных систем для большегрузов, бытовая техника по учету газа, обогреватели и еще ряд товаров народного потребления.

Свою продукцию завод экспортирует во многие дружественные страны. В первых рядах Россия, поэтому визит главы Санкт-Петербурга особенно значимый для компании.

Алексей Шкадаревич, директор научно-производственного унитарного предприятия «Научно-технический центр «ЛЭМТ» БелОМО»:

Контакты налажены в различных сферах. Россия, безусловно, для нас главный партнер. Но ради справедливости надо сказать, что более 50 % мы поставляем в дальнее зарубежье. В основном закупаются оптикой для систем безопасности. Время неспокойное, поэтому мы не скрываем, что завод и холдинг сильно интегрированы в национальную систему безопасности. И в этом году мы имеем очень крупный государственный оборонный заказ в размере порядка 40 миллионов рублей. То есть мы работаем на оборону нашей республики.