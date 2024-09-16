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Белорусская православная церковь передала духовное знамя авиации МЧС

16 сентября 2024 15:18
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Белорусская православная церковь передала духовное знамя авиации МЧС. Церемония прошла в канун дня почитания иконы Божией Матери «Неопалимая купина» – главной покровительницы белорусских спасателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская православная церковь передала духовное знамя авиации МЧС-2

Обряд освящения знамени состоялся в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Хоругвь – этот символ веками был воинским знаменем не только церковным. Она олицетворяет верность выбранному делу, выступает внутренней опорой и напоминанием каждому спасателю о священном долге защищать Родину.

Белорусская православная церковь передала духовное знамя авиации МЧС-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Очень важно иметь эти святыни для того, чтобы с божьей помощью решать сложнейшие задачи по обеспечению безопасности. Задачи в тушении пожара, оказании помощи людям, если это все сочетается, если мы идем, выполняем поставленные задачи, защищаем наш народ, государство, то, как правило, у нас все получается.

Передача знамени символизирует духовное благословение и поддержку работы спасателей. Сегодня такие хоругви есть во всех боевых подразделениях МЧС.

# МЧС # Православные в Беларуси # Церковь

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