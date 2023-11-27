Финал конкурса молодых журналистов и блогеров проходит в Минске

Это корреспонденты печатных и электронных медиа, а также те, кто делится своим контентом в социальных сетях. Конкурс проходит уже во второй раз, в 2023 году его формат изменили. Теперь самые удачные материалы ребята презентуют оффлайн. Они рассказывают об идее, как воплощают задумки и где находят вдохновение. Оценивают работы участников профессиональные журналисты и представители медиасферы.

Артур Гаранин, участник конкурса молодых журналистов «Пресс-код»:

Мы ведем молодежный профиль нашего предприятия. В этом профиле мы отражаем наши самые яркие мероприятия, которые проходят непосредственно у нас. И в рамках нашего предприятия, и в рамках города. Потому что мы часто посещаем автопробеги, которые организовывает БРСМ. Мы проводим акции, одна из самых ярких – я ее потом представлю на выступлении – это благотворительная акция по сбору яблок. И вырученные средства мы направили на строительство патриотического центра.

Юлия Бешанова, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Работы действительно есть очень разные: и по уровню их создания, и по наполнению. И здесь главное, наверное, не профессиональная оценка как будущих журналистов, а интерес к какой-то заявленной теме и желание в ней глубоко разобраться. И в этом смысле судить нужно строго, но в то же время непредвзято. Потому что надо иметь в виду, что это не профессиональные журналисты. Главная задача не убить у ребят интерес к профессии, если они выбрали в будущем быть журналистами.