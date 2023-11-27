Прямой эфир

Финал конкурса молодых журналистов и блогеров проходит в Минске

27 ноября 2023 11:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лучших молодых журналистов и блогеров выбирают в Минске. В финале конкурса «Пресс-код» – более 70 авторов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал конкурса молодых журналистов и блогеров проходит в Минске-1

Это корреспонденты печатных и электронных медиа, а также те, кто делится своим контентом в социальных сетях. Конкурс проходит уже во второй раз, в 2023 году его формат изменили. Теперь самые удачные материалы ребята презентуют оффлайн. Они рассказывают об идее, как воплощают задумки и где находят вдохновение. Оценивают работы участников профессиональные журналисты и представители медиасферы.

Финал конкурса молодых журналистов и блогеров проходит в Минске-4

Артур Гаранин, участник конкурса молодых журналистов «Пресс-код»:
Мы ведем молодежный профиль нашего предприятия. В этом профиле мы отражаем наши самые яркие мероприятия, которые проходят непосредственно у нас. И в рамках нашего предприятия, и в рамках города. Потому что мы часто посещаем автопробеги, которые организовывает БРСМ. Мы проводим акции, одна из самых ярких – я ее потом представлю на выступлении – это благотворительная акция по сбору яблок. И вырученные средства мы направили на строительство патриотического центра.

Юлия Бешанова, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Работы действительно есть очень разные: и по уровню их создания, и по наполнению. И здесь главное, наверное, не профессиональная оценка как будущих журналистов, а интерес к какой-то заявленной теме и желание в ней глубоко разобраться. И в этом смысле судить нужно строго, но в то же время непредвзято. Потому что надо иметь в виду, что это не профессиональные журналисты. Главная задача не убить у ребят интерес к профессии, если они выбрали в будущем быть журналистами.

Финал конкурса молодых журналистов и блогеров проходит в Минске-7

Жюри предстоит выбрать 14 победителей. Их имена назовут на форуме молодых журналистов в декабре.

# Журналистика # общество # Юлия Бешанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: предупреждаю правительство – с продовольствием никаких проблем быть не должно!
27 ноября 2023 10:30

Лукашенко: предупреждаю правительство – с продовольствием никаких проблем быть не должно!

Как научить Родину любить? Анонс ток-шоу «По существу»
27 ноября 2023 10:06

Как научить Родину любить? Анонс ток-шоу «По существу»

Сметанное печенье на сковороде. Рассказываем, как приготовить это блюдо
27 ноября 2023 09:02

Сметанное печенье на сковороде. Рассказываем, как приготовить это блюдо